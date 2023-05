Arath de la Torre niega acusaciones de Joanna Vega-Biestro

Le dije “no te metas conmigo, pero en un tono cero amenazante”, dijo Arath de la Torre, en referencia a las acusaciones que hizo Joanna Vega-Biestro en contra de el conductor de Hoy.

Arath de la Torre encara a Joanna Vega-Biestro durante fiesta infantil

La conductora de Sale el Sol, explicó horas antes que se encontró con Arath en una fiesta infantil, y que al actor no le importó que fuera un evento familiar y la insultó, y que además le dijo “que no se volviera a meter con él”, todo enfrente de la hija de Joanna quien tiende dos años.

De la Torre do su versión del hechos en el programa Hoy, donde aclaró que nunca la amenazó y que al “final de la fiesta los hijos de ambos ya estaban jugando juntos”.

Arath de la Torre ofrece disculpas a Joanna Vega-Biestro

Ante la polémica Arath aceptó que no era el lugar para tocar el tema, y ofreció una disculpa pública a Vega-Biestro, para así dejar el tema cerrado.

“Tiene la razón, no era el momento ni el lugar adecuado, yo me acerqué por impulso por una nota que había comentado de mi carrera. Con todo el corazón si la llegue ofender, yo siempre he sido una caballero, y me defendí de algo que traía atorado y me había dolido muchos. Le expreso una disculpa pública a esa persona y jamás involucraría a nuestros seres más queridos”, dijo De la Torre durante el programa Hoy.

Esto debido a que Joanna también declaró que De la Torre se metió con su hija, “todavía involucra mi hija diciendo que toda la porquería que yo soy, toda la porquería que yo digo se va a ir en contra de mi hija y que a él le va a dar mucha risa poder ver eso”, expresó la conductora.