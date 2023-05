Duró menos que un suspiro: Karely Ruiz rompe el silencio para contar cómo fue su ruptura con Santa Fe Klan

El romance entre Karely Ruiz y Santa Fe Klan fue tan polémico e intenso como veloz. Duró menos que un suspiro, se diría en el argot popular y coloquial. La misma modelo de OnlyFans rompió el silencio para aclarar y confirmar cómo fue la ruptura con el rapero mexicano.

La polémica sobre este romance tenía dos motivos específicos. El primero y principal es debido a que Santa Fe Klan es la expareja (y padre del bebé) de Maya Nazor, otra modelo e influencer que supuestamente era amiga de Karely Ruiz.

Entonces, al confirmarse este romance, Karely habría violado una de las reglas no escritas de la amistad, que es no involucrarse con las exparejas de los cercanos. Asimismo, la polémica también se alojaba en el video musical de Santa Fe Klan, por el que ambos comenzaron a frecuentarse.

En la pieza audiovisual de ‘Sabes’ hay situaciones eróticas explícitas que fueron fuertemente criticadas en las redes sociales, tanto de los fanáticos del rapero, como de parte de los seguidores de la regiomontana.

Todo se terminó

De acuerdo con un informe publicado por el sitio web de Milenio, Karely Ruiz aclaró cómo fue la situación en El Canal de Momo, un podcast que se transmite por varias plataformas de streaming.

“Al principio sí fue la colaboración, ahorita somos amigos, empezamos a hablar y pues a lo que se daba, vamos a dejar que fluya pero pues ahorita hay amistad nada más. Nos dimos la oportunidad pero creo que funcionamos más como amigos”, dijo Karely Ruiz.

“Él anda en su trabajo y yo en mi trabajo, no tenemos tiempo. Le dije: ‘la verdad no’. Sí lo platicamos pero pues más que nada por el tiempo, él se va, yo me voy y pues creo que una relación así no iba a funcionar y más en esto de las redes pues le digo: ‘no tenemos tiempo de vernos’ y mejor preferí así”, añadió la popular modelo de OnlyFans.