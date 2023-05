¿Quién era Tina Turner?

Muere Tina Turner a los 83 años de edad, la cantante se encontraba en su casa de Suiza, según informó su representante.

Trayectoria de Tina Turner

Fue una cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza y origen estadounidense, fue considerada como la Reina del Rock. Se retiró del escenario y la música en 2013 a la edad de 73 años después de una carrera musical de 54 años.

Comenzó su carrera a mediados de la década de 1950 junto a su esposo Ike Turner de los Kings of Rhythm. Ella comenzó a grabar en 1958 bajo el nombre de Little Ann. Su debut como Tina Turner fue con el sencillo A Fool in Love en 1960. En su autobiografía llamada I, Tina, reveló que fue expulsada por la violencia doméstica durante su matrimonio con Ike Turner.

Até o momento não foram divulgadas informações sobre a causa da morte da cantora. (Reprodução / Instagram)

Tina Turner es conocida por sus enérgicas actuaciones en vivo, sus estrafalarios atuendos, su poderosa voz, su longeva trayectoria y por haber enseñado a bailar al mismísimo Mick Jagger. Vendió más de doscientos millones de álbumes en todo el mundo.4 En 2008 abandonó su semirretiro para recorrer el mundo con su gira Tina!: 50th Anniversary Tour, la cual se llevó a cabo también en 2009. La gira se convirtió en una de las más rentables de la historia del espectáculo.

Private Dancer fue su quinto álbum en solitario y el más vendido, fue publicado por Capitol Records en 1984. El álbum fue el nuevo salto a la fama de Turner después de varios años difíciles de la carrera en solitario, tras divorciarse de su marido.

Es su álbum más vendido, tanto en Estados Unidos como en el mundo. El álbum produjo siete singles, incluyendo “What’s Love Got to Do with It”, “Better Be Good To Me”, “Private Dancer” y “Let’s Stay Together”. Fue el segundo álbum más vendido de 1984 y fue promovido a lo largo de 1985 en una gira mundial llamada Private Dancer tour. En 1985, Tina ganó cuatro Grammy gracias a este álbum.