La más triste tragedia de Tina Turner: cuando su hijo se quitó la vida

La vida de los famosos está llena de claroscuros, pues entre los éxitos y la fama mundial algunos episodios dolorosos pierden privacidad al volverse públicos y, con ellos, tener que hablar de tragedias personales, como fue para Tina Turner cuando su hijo Craig Raymond Turner se quitó la vida.

Fue hace cinco años, al mediodía del 5 de julio de 2018 cuando las autoridades de Los Ángeles (California, Estados Unidos), hallaron en su casa al hombre de 59 años muerto de un disparo, con el que se quitó la vida.

Craig era un agente inmobiliario en el Valle de San Fernando, con permisos de venta para bienes raíces en California y más estados de la Unión Americana. La cantante de What’s Love Got To Do With It tenía sólo 18 años cuando él nació.

Muerte del hijo de Tina Turner

Ese día, la triste noticia tomó por sorpresa a Tina, quien ya vivía desde décadas atrás en Suiza, pero se trasladaba a París para asistir a un desfile de la firma de alta costura Giorgio Armani.

Sólo cuatro meses después, Tina Turner revelaba a la BBC de Londres que jamás se dio cuenta de algún cambio de actitud o signos de depresión de su hijo, debido a que era bastante solitario y reservado, aunque meses antes le había contado que estaba enamorado “como nunca” de una mujer, y viajaría con ella a Zúrich para presentársela.

“Era una persona introvertida. Era muy tímido, así que no me di cuenta, pero ahora cuando escucho nuestras últimas conversaciones, noto un cambio. Las últimas veces que hablamos, esas charlas fueron distintas, y no me di cuenta hasta después del suicidio”, dijo a la cadena británica.

Craig Raymond Turner fue el hijo que Tina tuvo con Raymond Hill, el saxofonista de la banda “Kings of Rhythm”. Dos años después del nacimiento de Craig, comenzó la historia de violencia matrimonial con su marido Ike Turner.

Este 24 de mayo, la imparable cantante de poderosa voz y enérgicas actuaciones acumuló una exitosa carrera de 54 años, tras alcanzar la fama mundial con éxitos como “What’s Love Got to Do With It”, “The Best” o “Proud Mary” falleció a los 83 años de edad en Zúrich, Suiza, donde residía desde 1995 con su marido Erwin Bach.

Con información de AP, El País, ABC, Hollywood Reporter y Variety.