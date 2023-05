Poncho De Nigris afirma que de ser expulsado de “MasterChef Celebrity” el rating caería en picada

La participación de Poncho De Nigris en el reality de competencia de cocina “MasterChef Celebrity” ha dado mucho de qué hablar, pues varios consideran que el famoso es sumamente arrogante y grosero con sus compañeros y hasta con los mismos jueces.

De hecho, en la pasada edición Zahie Téllez le comentó al actor que no le gustaba su soberbia a la hora de presentar un platillo, y parece ser que eso le seguirá trayendo problemas en el reality de Azteca Uno.

No obstante, los fans de Poncho De Nigris le piden que siga adelante y que calle las bocas de todos en “MasterChef Celebrity” pues les ha gustado como se ha desenvuelto en él.

Hace poco a través de sus redes sociales, Jorge ‘El Travieso’ Arce se cuestionó sobre una respuesta que le había dado a Poncho De Nigris acerca de lo que estaba haciendo en “MasterChef Celebrity”.

“Buen día mi raza, dice Poncho @_PonchoDeNigris que estaba haciendo magia en la cocina y yo le dije ‘pues desaparécete, wey’ ¿estuvo bien o me pasé de lanza? Está bien curado el Poncho, debemos de hacer un podcast, o un reality juntos, ¿ustedes que dicen? Comenta”, escribió el exboxeador.

El actor no tardó mucho en replicar, y haciendo gala de su alta autoestima y seguridad, sugirió que si lo eliminaban de “MasterChef Celebrity” el rating bajaría.

“Si me voy, se acaba el rating travieso. No traes nada, no se te entiende parece que estás ladrando. Jajajaja abrazo pinche cara de tlacuache. Vamos a ver qué pasa este domingo”, replicó Poncho De Nigris a Jorge ‘El Travieso’ Arce, aunque después ambos borraron sus tuits.