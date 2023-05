Rosalía desencadena debate: ‘el cuerpo de una mujer no es una mercancía de marketing’

La artista global Rosalía alzó la voz en redes sociales y no por una canción en especial, sino por recibir un ataque cibernético tras la filtración de una fotografía, en las que aparece desnuda.

Hay que recordar que JC Reyes fue el responsable de compartir la imagen no autorizada de la cantante en su cuenta de Instagram. Después el rapero trató de justificar su acción señalando que habían sido editadas con photoshop, pero la española no se quedó callada.

“El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los que os pareció gracioso o plausible espero de corazón que un día aprendáis que venís de una mujer, que las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar bye”, escribió.

El cuerpo d una mujer n es propiedad pública, no es una mercancía xa tu estrategia d marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni t conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los q os pareció gracioso o plausible espero de… — R O S A L Í A (@rosalia) May 24, 2023

El tuit de Rosalía expuso la falta de respeto y la sexualización como estrategia para ganar relevancia.

Reacciones a favor y en contra de Rosalía

“Las primeras que tienen que respetarse son las mujeres. Palabras como pudor, modestia, decoro, recato, para ni hablar de castidad están desapareciendo del lenguaje, no precisamente por culpa de los hombres. Actúa como una reina y serás tratada como tal. Actúa como una ramera y tendrás el tratamiento de estas”.

“Estoy de acuerdo contigo,pero la mujer de hoy todo lo enseña y no se da a respetar,con eso no quiero decir que el hombre tiene todo el derecho!! PERO MUJERES DEJEN DE SALIR SEMI DESNUDAS EN VIDEOS Y FOTOS! Respect yourself so others can respect you!!!”

“Estamos contigo mi Rosy.Te Amoo demasiado,No quiero que esa mala persona o quien sea te haga daño”.

Si no quieres que creen falsas narrativas tampoco expongas tu cuerpo de esta manera pic.twitter.com/m7OWOgwWns — marie (@selsthetic) May 24, 2023

“Bien dicho Rosalía. Que aprendan a respetar. El que no tiene norte no distingue el sur. Tampoco el este o el oeste. Hay personajes que dan vueltas sobre sí mismos hasta que se marean. Otros están mareados siempre, por eso se meten en camisa de once varas. Tu arte libre. Así es”.