Esta es la primera propuesta de Telemundo a Madison Anderson

Madison Anderson La ex Miss Universo Puerto Rico ,Madison Anderson, ganadora de La Casa de Cristal . Telemundo. (Dennis A.)

No hay dudas que para Madison Anderson hay un futuro prometedor y Telemundo se lo ha confirmado al ofrecerle una propuesta laboral que tanto soñó la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ en su tercera temporada. Durante su participación en el reality la puertorriqueña tuvo varios intentos de ser eliminada pero la suerte la acompañó. Su objetivo es lograr entrar en la televisión.

Nuevo proyecto de Telemundo

La ex reina de belleza será una de las anfitrionas de Telemundo Puerto Rico que estará en la alfombra roja de ‘Premios Tu Música Urbano’.

La nueva famosa estará al frente de las cámaras para llevar todos los detalles de los artistas que estarán presentes en este evento importante para su país natal.

A un mes de haber ganado el programa, la modelo recordó este día tan especial para ella desde Intagram, donde reseñó: “Un día como hoy, hace un mes, cerca de esta hora viví un momento que me acompañará por siempre. Escuché el esperado resultado: “La Ganadora de La Casa de Los Famosos 3 eres tú, eres tú Madison Anderson” y desde ese instante no he parado de dar gracias. Después de 14 semanas pude ratificar lo que siempre sabía y decía, tengo a los mejores fans del mundo. Ver que todo valió la pena y recibir con cada uno de sus votos tanto cariño, ha llenado mi alma de energía y fuerzas”, agregó.

Madison Anderson no ha dejado de visitar programas y conceder entrevistas desde que se convirtiera en la ganadora de la tercera temporada del show. A pesar de que no ha parado ni un solo segundo puesto que su agenda ha estado repleta de compromisos profesionales, la modelo y cantante de madre puertorriqueña y padre estadounidense está feliz, saboreando este momento tan dulce que se encuentra viviendo y sobre todo aprovechando cada oportunidad que se le presenta.