Mägo de Oz retumbará la Arena CDMX con una orquesta sinfónica de 80 integrantes

Hay Mägo de Oz para rato pese a los cambios recientes de sus integrantes, sentencia Txus, líder y fundador de la banda, al agradecer la respuesta de los fans mexicanos previo al concierto de este sábado 27 de mayo en la Arena Ciudad de México y el miércoles 31 de mayo en la Arena Monterrey, como parte de la gira Diabvlvs in opera II.

En conferencia de prensa adelantaron que los conciertos tendrán un repertorio clásico, con éxitos como los de Jesús de Chamberí, como parte de la celebración por sus 35 años.

Explicaron que será un concierto de rock con orquesta sinfónica de 80 personas intentando que conviva el rock con la música clásica.

Se dijeron agradecidos con los fans mexicanos que lograron sold out para el concierto de este sábado, “ la respuesta de México siempre es maravillosa, queremos devolver con nuestra música todo lo que nos dan ”, afirmó Txus.

Pese a esta buena relación, descartaron por el momento lanzar otra canción dedicada a México, pero reiteraron su petición de perdón por la conquista, “es una auténtica barbaridad”, expresó el fundador del grupo.

Mägo de Oz. Conferencia de prensa con el grupo español Mägo de Oz previo a su concierto DIABVLUZ ÓPERA II en la Arena Ciudad de México. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Nueva etapa de Mägo de Oz

Txus celebró la llegada de Rafa Blas —el nuevo cantante de Mägo de Oz— y Jorge Salán —quien ya había formado parte hace algunos años— y se dijo deseoso de que el público los escuche.

Respecto a los exintegrantes, le dedicó un mensaje de agradecimiento a su ahora exvocalista Zeta, de quien expresó: “es un cantante que es una barbaridad como persona (…), es el cantante que necesitaba la banda, nos salvó, y seguro nos volvemos a encontrar”; no obstante, reconoció diferencias.

Se les preguntó además sobre el rumbo que han tomado otros músicos, como por ejemplo los que ahora integran “Los magos” —José Andrea, Frank, Carlitos y Salva— a lo que Txus contestó que “todos los que han formado parte, han sido una parte importantísima y ellos tienen todo el derecho del mundo de tocar las canciones que aportaron”.

No obstante, aclaró que en lo que no está de acuerdo es en el uso del nombre para su grupo y adelantó que su equipo legal ya trabaja en la estrategia para que no puedan utilizar el nombre de “Los magos”.

“Quizá no han sido inteligentes a la hora de buscar un nombre y quieran crear confusión, pero quitando esto, tienen todo el derecho a tocar las canciones que ellos ayudaron a componer” — Txus

Mägo de Oz para rato

En la celebración de su 35 aniversario, Txus —como fundador y líder la banda— reconoció que “es difícil en 35 años mantener la perspectiva, pero siempre hemos intentado conservar el estilo”, dijo.

Al realizar un balance sobre esa larga trayectoria, destaca que es una carrera musical que tiene sentido, “no hemos estado dando bandazos, es una carrera musical con mucha coherencia y siempre hemos intentado mezclar letras profundas, con letras más canallas, con canciones muy asequibles”.

Y en esos 35 años de carrera y una extensa lista de discos, al ser cuestionado sobre el álbum que consideran su favorito o la canción que los representa, Txus recoció que como álbum ese sería Gaia II.

En cuanto a canciones explicó que las de larga duración, como “Finisterra” o “La cantata del diablo”, porque ahí tienes todo: música celta, heavy metal, música clásica y todo eso es la esencia de Mägo de Oz.

Por último, descartó algún tipo de colaboración con artistas del reguetón, “es un lenguaje que nos queda muy lejos”, concluyó.