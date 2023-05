¿Qué es el síndrome de la persona rígida, diagnóstico de Céline Dion?

Fue el pasado 8 de diciembre de 2022 cuando Céline Dion reveló que había sido diagnosticada con una enfermedad neurológica incurable, se trata del síndrome de la persona rígida, mismo que originó la cancelación de su gira mundial ‘Courage World Tour’.

También te puede interesar: Céline Dion cancela su gira mundial por problemas de salud

Al respecto de su enfermedad, la cantante de 55 años publicó un video, en el cual habló sobre algunas de las manifestaciones de la enfermedad en su cuerpo y la forma en la que afecta su desempeño arriba de los escenarios.

“Recientemente, me diagnosticaron un trastorno neurológico muy raro llamado síndrome de la persona rígida, que afecta a una de cada millón de personas. Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo. Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino y no permitiéndome usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada”

Céline Dion (Foto: Captura de @celinedion)

¿Qué es el síndrome de la persona rígida?

De acuerdo con la revista ‘ELSEVIER’ el síndrome de la persona rígida ataca directamente al sistema nervioso central, además de afectar de dos a tres veces más a las mujeres que a los hombres, no obstante, en general son diagnosticadas una de cada millón de personas.

Celine Dion y su increíble transformación tras un delicado trastorno de salud: “Es difícil afrontarlo” Instagram: celinedion

Los síntomas o manifestaciones particulares de esta enfermedad son: espasmos musculares en brazos y piernas, rigidez, sensibilidad a estímulos externos, contracciones musculares, entre otros que suelen ser menos comunes.

Celine Dion Imagem: reprodução Instagram (@celinedion)

Respecto a la detección del síndrome de la persona rígida, este puede ser diagnosticado a partir de un análisis de sangre, mismo que revelará los niveles de anticuerpos de descarboxilasa de ácido glutámico. Para obtener un diagnóstico certero el paciente deberá acudir a un médico especialista, el cual podrá brindar un tratamiento adecuado para tratar los signos del padecimiento.