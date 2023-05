Sharon Stone sorprende a sus 65 años con una foto en bikini para comenzar el verano

Falta poco para que llegue el verano, pero desde ya Sharon Stone se prepara para esta época del año que muchos aman por lucir sus trabajadas figuras.

Así lo demostró la actriz de 65 años, quien no desaprovechó la oportunidad de mostrar su tonificado cuerpo en redes sociales, luciendo un bikini.

A través de una publicación en Instagram, la recordada actriz de ‘Bajos Instintos, posó de mostrando un traje de baño verde con estampado de Dolce&Gabanna que puso a suspirar a más de uno.

“Preparada para el verano”, escribió la actriz estadounidense, que no duda en compartir en la Red imágenes en las que se muestra al natural, con arrugas, canas, celulitis y sin filtros, siendo elogiada por sus seguidores.

Reacciones en las redes sociales

La publicación no pasó desapercibido entre sus tres millones de seguidores que no dudaron en reaccionar, dejando más de 264 mil like y 10 mil comentarios donde resaltan los siguientes:

@shawn.wilson515 :”Sharon te ves fantástica para CUALQUIER edad. Sigue haciéndolo y no escuches a ningún enemigo. Te ves fantástico, en forma y saludable. ❤️”

@marina_la_rosa: "Sharon, mi amor, ¡estarías lista incluso sin la foto!"

@laorentmiha: "Bendita Sharon, ¿puedes casarte conmigo por favor? Soy un buen cocinero No necesito nada Soy un chico de cocina saludable, pero te amo toda mi vida"

@chefsilvena: "¡Hermoso y natural! ¡A diferencia de todas esas imágenes bombeadas y filtradas! Siempre inspirador"

@indysun_summerskin: "¡Icónico! ¡Cumplí 54 años el 12 de junio y eres inspiración! ¡Te amo para siempre! ¡Gran ventilador! ¡Me encantaría broncearte con aerosol algún día! 🌞❤🌞"

Sharon Stone se ve libre y feliz

Esta no es la primera vez que la actriz se muestra al natural frente a sus seguidores, en el pasado, Stone posó en una casa con alberca vestida con un bikini y en la parte de arriba solamente lleva una toalla que le cubre una parte de su pecho.

Con una gran sonrisa en su cara, Sharon Stone demuestra que está orgullosa de su cuerpo y de sus imperfecciones. No obstante, sus seguidores opinan diferente, ya que consideran que la actriz está muy bien conservada a su edad.