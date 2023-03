Por escena en una película, Sharon Stone perdió la custodia de su hijo mayor

‘Instinto Básico’ es una cinta de 1992 que catapultó la carrera de la actriz, Sharon Stone, convirtiéndola en un símbolo sexual durante los años 90′, y, por lo tanto, consecuencias irreparables en su vida.

La actriz estadounidense reveló en el podcast ‘Table for Two’, que gracias a esa película, donde hay múltiples escenas de desnudos, perdió la custodia de su hijo mayor, Roan, en el 2004.

“Perdí la custodia de mi hijo porque el juez le preguntó a mi hijo, ‘mi niñito, ¿sabes que tu madre hace películas de sexo?’ Fue una especie de abuso del sistema, que se valorara el tipo de madre que era por haber hecho esa película”, explicó Sharon Stone al presentador Bruce Bozzi.

Añadió: “La gente va por ahí sin ropa en la tele hoy en día, pero a mí se me vio como una dieciseisava parte de segundo de desnudez… y perdí la custodia de mi hijo”

La historia de traición detrás de ‘Instinto Básico’

La carrera de Stone después de la cinta, dirigía por Paul Verhoeven, tuvo un cambio absoluto, al ser aclamada por la crítica y alcanzar nominaciones en los Globos de Oro.

“Instinto básico fue mi película número 18. Durante años, me habían machacado haciendo un montón de películas de mierda y una televisión mediocre, en la época en que la televisión no era el rey. Tenía 32 años cuando conseguí ese trabajo. Le dije a mi agente que si me hacía entrar por esa puerta, conseguiría el trabajo. Sabía que era la última oportunidad: estaba envejeciendo en un negocio en el que aún no me había metido. Necesitaba un descanso”, recuerda Stone en sus memorias.

Sin embargo, la escena más icónica, donde cruza las piernas y el plano evidenciaba que no tenía ropa interior, fue realmente realizada sin su consentimiento. “Así fue como vi por primera vez la escena, mucho después de que me dijeran ‘no se ve nada, solo necesitamos que te quites las bragas porque el blanco refleja la luz’ y ya no importaba. Éramos yo y mis partes ahí arriba. Tenía que tomar decisiones”.

La escena que protagoniza Stone es en un interrogatorio donde buscaba seducir a un Michael Douglas que personificaba al detective Nick Curran.