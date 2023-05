“A veces no quiero ni estar”: Alejandro Sanz preocupó con su último mensaje

Alejandro Sanz se encuentra en una pausa de su gira mundial, a pocos días de continuar con las fechas que anunció por España, el cantante generó preocupación por un mensaje que publicó a través de sus redes sociales, mismo en el que expresó los sentimientos que experimenta en este momento de su vida.

Esta no es la primera vez que el cantante lanza un mensaje de este tipo, ya que en noviembre de 2022 habló de las frustraciones que estaban siendo evidentes al momento de trabajar en componer nueva música, pero esta vez fue diferente porque se encuentra en medio de una gira.

Alejandro Sanz Alejandro Sanz (Fran Santiago/Getty Images)

Alejandro Sanz alarmó con un último mensaje

El mensaje que causó preocupación fue publicado por el intérprete a través de Twitter, mismo en el que detalló la tristeza que experimenta, con el objetivo de que sus palabras puedan hacer sentido en sus fanáticos.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

A pesar de que expresó que se mantiene preparándose para continuar con su gira por España, todo parece indicar que no tiene las mejores energías para seguir con las fechas pactadas de sus conciertos, por lo cual sus seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo.

“Estoy trabajando para que se me pase, llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”