OneRepublic, banda nominada a los GRAMMY, ha lanzado su nuevo sencillo, “Runaway”. Es el primer tema nuevo que la banda lanza desde su gran éxito, “I Ain’t Worried”, que apareció en el éxito de taquillero Top Gun: Maverick, y que actualmente cuenta con más de 3 mil millones de reproducciones.

Junto con el lanzamiento del sencillo, OneRepublic estrenó el video oficial de la canción. El vídeo se emitió en primicia mundial en MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop, NickMusic y en toda la red mundial de canales de MTV, así como en las vallas publicitarias de Paramount Times Square. Dirigido por Tomás Whitmore, el vídeo se rodó durante su reciente gira por Asia en ocho ciudades del sudeste asiático, entre ellas Hong Kong, Manila, Yakarta, Singapur, Kuala Lumpur, Bangkok, Taipei y Tokio. El vídeo muestra al grupo interpretando el nuevo sencillo en lo alto del emblemático complejo turístico integrado Marina Bay Sands de Singapur, con su SkyPark Observation Deck de 56 pisos de altura y las suites de categoría mundial del complejo, recientemente renovadas. Es el telón de fondo perfecto para captar la esencia del viaje y la exploración que se muestra en el vídeo “Runaway”.

OneRepublic estrena su nuevo sencillo “RUNAWAY” (Cortesía)

El video comienza con la banda subiendo a un avión con destino a Asia, utilizando los auriculares Bose QuietComfort Earbuds II, dejando que el mundo se desvanezca mientras se embarcan en la aventura de su vida. A su llegada a Asia, el video ofrece un bombardeo de rápidos clips de viaje, perfectamente sincronizados con la energía uptempo de la canción.

También esta semana Ryan Tedder ha lanzado su página Spotify Songwriter, que ofrece a los fans una nueva forma de echar un vistazo al trabajo que ha realizado con otros grandes artistas. La página muestra canciones que ha escrito, como “Halo” de Beyonce, “I Know Places” de Taylor Swift, “Sucker” de los Jonas Brothers, “Rumour Has It” de Adele, “Bleeding Love” de Leona Lewis, “Angels Like You” de Miley Cyrus, y muchas más.