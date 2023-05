7 datos curiosos que no sabías de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’

En esta imagen proporcionada por Disney Paul Rudd, de izquierda a derecha, Kathryn Newton y Evangeline Lilly en una escena de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". (Disney/Marvel Studios vía AP) AP (Marvel Studios/AP)

El pasado 17 de mayo llegó a la plataforma Streaming de Disney Plus, ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, una película de Marvel Studios que presenta nuevamente como protagonista a Paul Rudd y Evanfeline Lily, por lo que fanáticos no pudieron evitar la emoción de reencontrar en esta producción a la famosa pareja.

Con esta nueva secuela, se inaugura la fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel, en donde se transporta a Scott Lang y Hope Van Dyne al Reino Cuántico, interactuando con diversas y extrañas criaturas que ahí se encuentran, pero además de eso, también enfrentan un nuevo peligro junto a los padres de Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) y Hank Pym (Michael Douglas), además se agrega un nuevo personaje Cassie Lang (Kathryn Newton), la hija de Scott, un punto clave para esta nueva aventura.

7 datos curiosos de ‘Ant-Man and The Wasp: Quantumania’

1. El reino cuántico abre paso a un nuevo mundo del MCU

Luego de que se diera a conocer lo que hay en el misterioso mundo cuántico, muchas son las curiosidades que han surgido por parte de fanáticos, por lo que, al parecer esta no será la primera vez que se visite este este lugar, en alguna que otra película, ya que el mismo es considerado un mundo más del MCU.

“Creo que el Reino Cuántico es una idea tan grande como cualquiera de los otros mundos que exploramos en el MCU hasta la fecha. Es un mundo en sí mismo, al igual que Asgard o Wakanda, o el mundo de las artes místicas en ‘Doctor Strange: Hechicero Supremo’. Tener la oportunidad de establecer algo de tanta envergadura fue muy interesante, y también un gran desafío”, dijo el productor Stephen Broussard.

2. Creadores recurrieron a fuentes de inspiración más diversas para poder realizar este mundo

Para poder realizar este nuevo mundo, el equipo de producción tuvo que recurrir a diversas fuentes de inspiración para empezar a imaginarlo, pues para nadie es un secreto que crear algo desde cero puede generar entusiasmo a todos, pero al mismo tiempo se tiene una importante misión: Que a la audiencia le guste.

“Coleccioné muchas imágenes de tapas de libros de ciencia ficción viejos, de artistas como John Harris, Paul Laird, Richard M. Powers. Esas obras eran evocativas y muy lúgubres. Nos gustó esa estética visual y ese tono para el Reino Cuántico”, explica Peyton Reed.

3. Los grandes efectos visuales en el vestuario

Liderado por Sammy Sheldon Differ, el grandioso equipo de vestuario tuvo la oportunidad de trabajar junto a Ivo Ceveney, supervisor de efectos de vestuario, para así poder llevar a las pantallas los efectos que buscaban los creadores en cada uno de los que forman parte del elenco, ya que muchos de estos trajes necesitaban ese toque de tecnología que sin duda atrajo la atención de muchos.

4. 150 personas se encargaron del maquillaje, peinado y vestuarios de los personajes del reino Cuántico

Construir el Reino Cuántico no fue nada fácil para los creadores de esta película, por lo que necesitaron a 160 personas para que les ayudara con 150 personajes que se encontraban en este mundo, pues en el mismo hay personajes desde el más pequeño, hasta el más grande, sin contar las diversas formas y colores que tenían cada uno de estos.

5. El director optó por recurrir a la misma tecnología visual que se utilizó en ‘The Mandalorian’

Tras la grata experiencia creativa realizada en ‘The Mandaloria’, una de las series originales de Disney Plus, el director Peyton Reed decidió implementar en algunas de las escenas de Ant-Man, la tecnología visual que se llama volumen StageCraft LED, la cual fue desarrollada por la compañía de efectos visuales Industrial Light & Magic (ILM).

6. El museo del diseño de Londres fue utilizado como escenario para la película

Gran parte de la película fue grabada en estudio, sin embargo, también se utilizaron dos locaciones de exteriores en California y Londres, en las que destaca el Museo del Diseño de Londres, una pieza arquitectónica única y perfecta para recrear el interior de las oficinas de Hope.

7. La banda sonora creada por Christophe Beck combina algunas referencias del pasado y varios sonidos inéditos

Christophe Beck es el compositor de la música de Ant-Man 1 y 2, por lo que no es de extrañar que sea utilizado para esta tercera parte, así que, teniendo la colaboración de Reed, Beck conectó cada una de estas con su música.

“Ant-Man, The Wasp y Hank Pym tienen sus propios temas, que ya están establecidos, y se usan mucho en la película. Para Peyton y para mí fue importante conectar musicalmente esta película con las otras para seguir un hilo temático. Sigo usando una métrica irregular, algo que establecí en las primeras dos películas”.

“Desempolvé unos viejos sintetizadores y aproveché algunos instrumentos más recientes. También usé instrumentos reales muy procesados para un tema nuevo de un personaje en particular, un violín muy desafinado brinda una interesante yuxtaposición entre lo nuevo y lo conocido”, dijo.