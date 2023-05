Alejandro Sanz pensó en suspender gira tras depresión: ‘aún no termina de llegar la luz’

El popular Alejandro Sanz volvió a tener actividad en sus redes sociales. Hace unos días, el cantante español alarmó a sus seguidores al confesar que no estaba bien y que pasaba por un momento difícil en su vida.

El músico decidió exponer sus sentimientos, no con una canción, sino con un mensaje breve en sus redes sociales que alarmó a sus seguidores y amigos. Aunque muchos piensan que el cantante español vive su mejor momento profesional y personal, él decidió señalar que pasa por una etapa aguda de depresión.

El cantautor abrió su corazón en apoyo a quienes se sienten mal: “Si te sirve, yo me siento igual”.

Han pasado unos días, y el intérprete de Corazón partío envío un nuevo mensaje, que dejo más tranquilos a amigos y fans.

“Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”.

No quiero suspender la gira porque creo que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 29, 2023

Recibe muestras de cariño

Aquí estamos tu ejército de corazones mandandote todo nuestro amor y mucha luz. ❤️ — Club Corazón Partío (@CorazonPartioOF) May 29, 2023

Cuanto me alegra leer eso nuestros ruegos han sido escuchados. Ya verás como pronto te sientes mejor y resurgirás. Te vamos a dar todo nuestro cariño en la gira💕💕😘❤️❤️❤️ — Eva Carabias 💞🎶♥️🚀 (@Hadda7) May 29, 2023