Fue el pasado 23 de mayo cuando se dio a conocer el cartel oficial del Festival “Arre” HSBC o lo que muchos catalogan como el primer festival de música regional en México mismo que tomará lugar los días 9 y 10 de septiembre y contará con Peso Pluma, Natanael Cano, Ramón Ayala, Edén Muñoz, La Arrolladora Banda El Limón y Pesado como los artistas principales.

¡Celebremos juntos la esencia de México! 🤠 ¡La primera edición del Festival de música regional mexicana ha llegado a la CDMX y va a ser el más grande de todos! ¡Prepárate para disfrutar de la mejor música mexicana! #ArreHSBC 🌵🎺🏜️#GranVentaHSBC 30 y 31 de Mayo - 2:00 pm pic.twitter.com/ZzOOwsHy24 — Arre HSBC (@ArreHSBC) May 23, 2023

Julio Preciado arremete en contra de Peso Pluma y Natanael Cano

Tras la revelación del cartel, los fans enloquecieron con los headliners mientras que otros internautas señalaron que el line up no era tan bueno e incluso agregaron que esperaban a otros artistas, sin embargo, ellos no fueron los únicos molestos con este cartel, ya que, Julio Preciado mostró su molestia ante los artistas de corridos tumbados que estarán en el Festival Arre.

Peso Pluma en ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon. / Foto: Cortesía (Cortesía)

Durante una entrevista para el programa De primera mano de Imagen TV, Julio Preciado mostró su descontento al ver que artistas con más años de trayectoria que los principales, serán los que abrirán el festival en lugar de ser al revés y agregó que aunque lo hubieran invitado, habría rechazado la invitación, “Hay que tener dignidad y ver el lugar donde te están colocando en la cartelera”, comentó.

“A mí esto se me hace una falta de respeto ver a dónde colocan a un Ramón Ayala, a una Alicia Villareal, ¿Cómo crees que Ramón Ayala le va a abrir a estos muchachitos?, ¿Cómo crees que Huracanes del Norte le va a ir a abrir a estos muchachitos?, ¿Cómo crees que Alicia Villareal o la misma Edith Márquez?, que ellos llenan solos los palenques, nada más le van a abrir a un artista porque está de moda”, dijo Julio Preciado.