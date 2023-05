LP comparte su nuevo sencillo “Golden”, una pista que explora el aprendizaje para apreciar las lecciones que surgen del amor perdido. Se trata del primer adelanto de su siguiente álbum, Love Lines, que estará disponible a partir del 29 de septiembre. El álbum refleja el trabajo de introspección que ha llevado a cabo le cantante a lo largo de los doce temas que cuentan con su característica voz llena de potencia, una actitud que rompe con el género y letras llenas de sentimientos. Gracias a esto y mucho más, LP (elle) se ha convertido en une de les cantautores más querides internacionalmente de su generación.

El video musical fue dirigido por su colaborador de toda la vida, Stephen Schofield quien ha trabajado con Taylor Swift, Joshua Bassett, y más artistas. Podemos ver a LP interpretando su nuevo sencillo alrededor de una clásica mansión californiana, manteniendo su actitud fresca y el porte que le caracteriza mientras se desenvuelve bailando al ritmo junto a modelos dorados, recordando sus relaciones pasadas.

El catálogo incomparable de LP le ha valido más de tres billiones de reproducciones en todo el mundo. Hasta la fecha, LP ha lanzado seis álbumes y tres EPs, incluyendo Live In Moscow de 2020; Heart to Mouth de 2018, que incluye el sencillo “Girls Go Wild”, y el gran hit de 2016 “Lost On You”, que alcanzó el número 1 en 18 países y obtuvo la certificación Diamond en Francia, así como Platinum en Grecia, Italia (4X) y Polonia.

Sus créditos como compositore incluyen éxitos para Rihanna (“Cheers (Drink To That)”), Rita Ora (“Shine Ya Light”), Cher (“Pride”, “Red”), Backstreet Boys (“Love Will Keep You Up All Night”), Leona Lewis (“Fingerprint”), Céline Dion (“Change My Mind”) y Christina Aguilera (“Beautiful People”). Ha cautivado a una audiencia de más de 25.7 millones de oyentes mensuales que llenan sus conciertos alrededor del mundo.

LP anuncia su nuevo álbum, ‘Love Lines’ y comparte el sencillo “Golden”. / Foto: Cortesía (Ryan Jay)

Sigue a LP en redes sociales: