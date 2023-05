Bizarrap ofrecerá concierto en México: fecha, ciudad y boletos

Bizarrap se convirtió en uno de los artistas que encabezan la nueva edición del Heineken Silver Live Out 2023, junto con Odesza, Melanie Martínez, Cigarettes After Sex, The Blaze, Lany, Claptone, Bob Moses, Gryffin, entre otros artistas.

Exponentes internacionales desfilarán por los espectaculares escenarios del festival, para abrir paso a una explosión de sensaciones el próximo 21 de octubre de 2023 en Monterrey, Nuevo León.

La comunidad del Heineken Silver Live Out se caracteriza por ser un espacio de inclusión y diversidad, donde las mentes creativas se congregan para celebrar voces únicas, expresiones de todo tipo y sonidos excepcionales. Un lugar fuera de los límites convencionales que permite sumergirse en un mundo de melodías atrevidas, descubrir nuevos artistas y conectar con personas que comparten la pasión musical.

El grupo que ha conquistado con su esencia electrónica, Odesza, llega directo desde Seattle para ser parte del festival con una potencia impresionante capaz de hacer cimbrar el escenario donde se presenten, creando atmósferas únicas que convierten el momento en toda una experiencia visual y sonora.

Junto a ellos se encuentra uno de los nombres más sonados de la escena rap y hip hop por su habilidad nata de crear éxitos: Bizarrap. El joven argentino hoy domina el mundo musical no solo como DJ, sino también como compositor y productor, dejando clara su capacidad para convertir en oro cada tema que se le ponga enfrente.

Melanie Martínez es parte del talento femenino que conforma a esta edición del Heineken Silver Live Out con ese indie pop alternativo, capaz de cruzar fronteras y apoderarse del corazón de cientos. Como exponente del género ha logrado destacar enormemente debido a la manera de conceptualizar su música, lo que la ha llevado a ser un fenómeno multiplatino con más de 12 billones de streamings.

También puede interesarte: La Onda Vaselina está de regreso

Y de Cigarettes After Sex hay mucho qué decir: como banda con más de 15 años de vida se ha consolidado dentro del indie a través de éxitos como Cry y Apocalypse, mismos que durante sus presentaciones en vivo resultan en una avalancha de gritos y saltos.

Otra de los grandes nombres internacionales del cartel es el de The Blaze, este dúo francés que con su estilo dance y electrónico han arrasado a lo grande, y no solo en el ámbito musical, sino también en el cinematográfico puesto que los videoclips que acompañan a sus hits son todo un agasajo.

También se encuentra el pop rock de Lany, que desde Los Ángeles arribarán con el poderío que hay en sus canciones. Y si de beats se trata, Claptone será el indicado para hacer del festival algo épico a través de su misticismo y la euforia que provoca con cada hit.

El cartel cuenta con la presencia de Bob Moses, Gryffin, Elderbrook, The Midnight, NSQK, Buscabulla, Yung Bae, Bunt., La Doña, Renee, Lex, Xavibo, Nicole Zignago y Donovan Morales.

La experiencia que se vive en el festival ya es toda una tradición para miles de personas, pues trae al mundo las mejores vivencias y los momentos musicales más memorables gracias a la calidad de sus artistas y a los éxitos que los acompañan. Por sus escenarios han desfilado artistas de talla grande como The Strokes, Lorde, Khalid, The Weeknd, Twenty One Pilots, Beck, Kings of Leon, entre otros.

¿Cuándo y dónde comprar los boletos?