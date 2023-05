La Onda Vaselina, uno de los grupos más importantes del pop mexicano está de regreso en una nueva faceta y llega de la mano de una leyenda, Benny Ibarra quien compartió lo siguiente, “Es un privilegio no solamente volver a trabajar con ellos, yo aprendí a ser productor con ellos, cuando me gradué de la escuela de Boston, empecé a a hacer discos con ellos y el éxito de la Onda Vaselina se lo tengo que atribuir a los integrantes, quienes honran a la música y al rock and roll”, asimismo, agradeció a su madre Julissa quien le apostó al talento y cariño con esta agrupación.

La actriz, cantante y productora Julissa, es la primera mujer en México en cantar rock and roll, y ha figurado en más de 20 telenovelas. En 1976 trajo Vaselina donde también fue protagonista y para esta ocasión, será la productora creativa, “Para mí es lo máximo este regreso de La Onda Vaselina, con su nombre y logotipo original. Los felicito a todos”, compartió.

La Onda Vaselina está de regreso. / Foto: Cortesía

En la nueva etapa de La Onda Vaselina habrán varias sorpresas entre ellas nuevos sencillos como el que lanzaron semanas atrás ‘Que Triste Es El Primer Adiós” que por primera vez se estrenó en 1990.

Sin embargo el segundo sencillo ‘México a Bailar’ el cual viene acompañado de un video musical oficial será estrenado el 2 de junio. Cabe señalar que Julissa tiene todos los derechos del nombre de la agrupación.

Con respecto a los integrantes Luis Carranza, Ariatna Martínez, Bárbara Macías, Gonzalo Alba suman a Anabella de Hoyos y Ramón Váldez como los nuevos integrantes quienes en julio comenzarán con las fechas primero en Monterrey y Guadalajara y en agosto estarían llegando a Ciudad de México y también especificaron que será un show completamente familiar.

En el caso del productor Óscar Gómez, quien se enlazó desde España compartió que entre los planes está que la agrupación visite el país antes mencionado. Por otro lado, Benny Ibarra no descarta una reunión con todos los integrantes en un futuro.