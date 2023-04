Este verano regresa VASELINA; el musical que ha hecho bailar, cantar y rockanrolear a millones de personas por todo el mundo, con una súper producción como la hemos visto en los últimos años con “Jesucristo Súper Estrella” y “José El Soñador”. El musical con el que han soñado generaciones estrena nuevamente en nuestro país bajo la producción de Alejandro Gou y Erik Rubín.

En el año 1971, Jim Jacobs y Warren Casey escribieron “Grease” el musical que revolucionó la escena y se convirtió en un clásico casi instantáneo del teatro musical. En nuestro país se estrenó con el título de VASELINA en 1973. La cantante y empresaria Julissa fue la artífice de este montaje que también protagonizó junto a su marido Benny Ibarra. Desde entonces, la obra ha contado con numerosas reposiciones en México; desde entonces y hasta la fecha Vaselina ha gozado de enorme éxito sobre los escenarios de todo el mundo e incluso en la pantalla grande, en la cinta que debutó en 1978 con John Travolta y Olivia Newton-John como protagonistas.

El 8 de marzo de 1984 Vaselina se estrenó en este mismo recinto, que en aquel entonces era conocido como Los Televiteatros con una versión que hasta ahora se ha quedado marcada en el alma y corazón de miles de fans… Convirtiéndose en un fenómeno para toda la familia.

La agrupación musical Timbiriche, hace historia representando este entrañable musical que hasta ahora es el favorito de toda una generación; la actriz y productora Julissa tuvo la idea de hacer una versión infantil del exitoso musical sin jamás imaginar que 39 años después en el mismo recinto ellos mismos protagonizarían nuevamente VASELINA.

TIMBIRICHE regresa a los escenarios con VASELINA. / Foto: Cortesía

BENNY ES DANNY

La pasión por el arte lo acompaña desde la cuna. Nieto de Don Luis de Llano Palmer y de la Sra. Rita Macedo e hijo de dos figuras esenciales de la escena musical mexicana: Julissa y Benny. Más allá de la formación académica que recibió como músico en Boston y de haber logrado colocar su música en el gusto popular desde hace varias décadas, ha protagonizado importantes proyectos escénicos desde niño: “Vaselina” en este mismo teatro, “Godspell”, “Hermanos de Sangre”, “El Hombre de la Mancha” y – recientemente – salió airoso del desafío de pararse solo sobre un escenario a través del monólogo “Novecento”

MARIANA GARZA ES SONIA

Aunque formó parte esencial de la banda que revolucionó la música pop de los ochenta, su debut profesional tuvo lugar algunos años antes en la telenovela “Elisa”. La influencia de su familia la hizo crecer siempre cerca de los foros de televisión y del buen teatro. Además de una carrera como solista con la que se mantuvo durante seis meses consecutivos en primera lugar en 1990 tras protagonizar la icónica telenovela “Alcanzar Una Estrella”, su carrera se extiende a telenovelas como “Tenías que ser tú”, “A Flor de Piel”, “Alborada”, “Mentir para Vivir” y “Vencer la Ausencia”. Su prolífica carrera en teatro incluye títulos como: “Vaselina”, “Oz”, “Él y sus Mujeres”, “Todo Tiene Tambor”, “¡Yo Madre, Yo Hija”, “Scherezada”, “Sólo Quiero Hacerte Feliz” y “Pequeñas Grandes Cosas”. Es la única actriz de su generación que, además, es propietaria de dos teatros: el Milán y el Foro Lucerna.

DIEGO SCHÖENING ES KIKO

Desde niño conoció la disciplina relacionada con el trabajo por ser hijo de la actriz y productora Martha Zavaleta. A pesar de haber consolidado una carrera musical a través de Timbiriche y como solista, su trayectoria también incluye importantes desafíos como actor. En televisión, protagonizó los melodramas “Muchachitas” y “Confidente de Secundaria”. En teatro, además de “Vaselina” bajo la dirección de Julissa, protagonizó el musical “Snoopy” en el Teatro de los Insurgentes.

ALIX BAUER ES CHIQUIS

Su cara es reconocida por la gran familia mexicana desde hace algunas décadas. Iniciando profesionalmente una carrera profesional dentro de Timbiriche, más adelante dio el paso como solista logrando posicionar en el gusto del público en 1991 el sencillo “Nos Podemos Escapar”. En paralelo a la construcción de una trayectoria como escritora, se ha mantenido vigente a través de los reencuentros de Timbiriche y sus exitosas giras que trascienden fronteras.

ERIK RUBÍN ES TACHO

Músico, cantante, productor, mánager, empresario y actor. Sus inicios profesionales tuvieron lugar en Timbiriche. Aunque participó como actor en melodramas como “Morir para Vivir” y “Alcanzar una Estrella II”, su carrera como solista lo mantendría ocupado posicionando en primeros lugares de popularidad éxitos musicales entre los que destacan: “Cuando Mueres por Alguien” y “No Para de Llover”. Sin embargo, el teatro musical se ha convertido en una de sus pasiones con apariciones recurrentes en producciones de gran formato, llegando incluso a involucrarse como Productor Asociado. Forman parte de su paso por los escenarios títulos como “Vaselina”, “Rent”, “Timbiriche, el musical”, “José el Soñador”, “El Full Monty” y dos temporadas de “Jesucristo Súper Estrella” en 2001 y 2019, ganando todos los premios al Mejor Actor de Musical por su intepretación sobresaliente de Judas. Recientemente, además de alternar sus presentaciones en el exitoso “90′s Pop Tour”, concibió y produjo su propio espectáculo musical: “Cumbia Machine Tour”.

MARÍA LEÓN ES SANDY

Desde niña, en su natal Guadalajara, aprendió la disciplina de la danza. Más adelante haría de la pasión por los escenarios un estilo de vida. La música ha guiado su destino a través de una carrera que siempre va en ascenso. Tras su paso como vocalista de Playa Limbo, se convirtió en una de las cantantes más populares del país. Como creadora de su propio concepto artístico, se ha posicionado también en los últimos años como una importante influencer que mantiene a flor de piel la sensibilidad como intérprete, compositora y actriz. Además de haber participado recientemente en súper producciones como “Hoy No Me Puedo Levantar”, “Jesucristo Súper Estrella”, “Mentiras” y el reality show “Mira Quién Baila”, hoy vuelve a renovarse para dar cuenta de su versatilidad.

ANDREA LEGARRETA ES FRENCHY

Su voz y su rostro forman parte del inconsciente colectivo de este país. Aunque originalmente su carrera se centraba en interpretar temas musicales del grupo “Fresas con Crema” y más adelante en importantes personajes como en “Simplemente María”, “Alcanzar una Estrella” o “Vivan los Niños”, ha marcado una era en la televisión mexicana con su labor como conductora durante un cuarto de siglo. Sus apariciones en teatro incluyen: “Aladino” en el Teatro Silvia Pinal, “Los Monólogos de la Vagina” y la comedia musical “El Full Monty” sobre este mismo escenario. En lo que se convertirá en el regreso más esperado de la temporada, reaparece en esta súper producción.

ANGÉLICA VALE ES LICHA

Su nombre representa el linaje del teatro bien producido. Es la tercera generación de una familia de mujeres destacadas. De su padre heredó la facultad para entretener al público en vivo, como pez en el agua y sin titubeo alguno. De su abuela, Doña Angélica Ortiz, aprendió la pasión por el teatro; de su mamá, la novia de México, heredó el respeto por su carrera. Aún así, ha labrado un nombre por cuenta propia y se ha convertido en una luminaria que garantiza el compromiso con el público que fielmente la ha seguido desde sus inicios. Comedias musicales como “Papacito Piernas Largas”, “Una Estrella”, “Mamá Ama el Rock”, “Vaselina”, “Los Tenis Rojos”, “Mi Suegra es un Fantasma”, “Los Miserables”, “José El Soñador” y “Mentiras”, demuestran su amplio rango vocal e histriónico. De regreso a la escena mexicana, la también imitadora y conductora.

KALIMBA ES MEMO

La mayor parte de su vida ha transcurrido sobre un escenario. Con una inteligencia musical que lo lleva a producir su música y a combinar su talento como mánager y empresario de la industria que tanto ama, su visión del mundo del espectáculo es siempre innovadora. No sólo es el cantante que nació con La Onda Vaselina y que daría continuidad a su carrera con OV7. No sólo es el solista que ha brillado con hits como “Tocando Fondo”. No sólo es el DJ que también ha hecho de la música electrónica y la tecnolgía adyacente una pasión. Es el artista que ha deslumbrado a creativos designados por Lord Andrew Lloyd Webber para los montajes más recientes en México de “Jesucristo Súper Estrella” y “José El Soñador”.

YAHIR ES LALO

La sencillez con la que se maneja da total congruencia a la humildad con la que se entrega a su público. Gracias a un reality show su vida profesional le permitió conocer el éxito a temprana edad. Siempre fiel a sus raíces norteñas, siempre constante en el cuidado del cuerpo y la voz, en los últimos años este cantante y músico se ha interesado profundamente por crecer como actor en una faceta en la que el teatro le ha permitido explorar nuevas aristas de su talento. Musicales como “Mentiras”, “Jesucristo Súper Estrella” y el protagónico de “Hoy No Me Puedo Levantar” lo han ubicado como un histrión y cantante indispensable en la escena teatral mexicana.

ALEJANDRO IBARRA ES EUGENIO

En casa, en el coche, en las vacaciones y en las reuniones familiares, las pláticas versaban eternamente sobre música y teatro. Su destino ha estado eternamente ligado al de una familia de creadores de entretenimiento de primer nivel. Creció junto a una mamá visionaria que, además de ser una estrella de la época del rocanrol, llegó a ser la mejor productora y traductora de comedias musicales en este país. Y, precisamente, bajo la supervisión de Julissa fue que su segundo hijo logró – con respeto a la profesión y constancia – pararse sobre un escenario para participar en numerosos montajes de “Vaselina” y en otros destacados títulos como “Hermanos de Sangre”.

VERÓNICA JASPEADO ES PATY

Siendo una actriz con una presencia permanente en la televisión no pierde el amor por el teatro. A pesar de contar en su Currículum con memorables títulos de comedia como la serie “Amor Mío” y, en fechas más recientes, la exitosa telenovela “La Desalmada”, su participación en el teatro ha contado con papeles estelares en producciones como “Los Muchachos de Nueva York” y el protagónico del musical “Anastasia” en el desaparecido Teatro Silvia Pinal.

LUPITA SANDOVAL ES LA SRA. TORRES

Su carrera abarca más de medio siglo en el que ha trabajado con la misma seriedad en televisión que en cine y teatro. Sin embargo, en el teatro es en donde ha podido demostrar que además de ser una estupenda actriz y cantante, es una escritora, adaptadora, directora y productora de todos los géneros teatrales que sabe trabajar en equipo hasta conseguir lo que se propone. Ha formado parte de imponentes producciones como: “Godspell”, “Barnum”, “Mame”, “Adorables Enemigas”, “Houdini”, “Menopausia, el musical” y la reposición de “¡Qué Plantón!”.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ “EL GUANA” ES RICKY ROCKERO

La capacidad que tiene para improvisar y para hacer reír no son producto de la suerte. El éxito y el prestigio de los que hoy goza son producto de su tenacidad como un actor que tiene su origen en el teatro. Desde la producción de Doña Silvia Pinal “¡Qué tal, Dolly!” en 1994, su trabajo ha llamado la atención de productores, directores y coreógrafos que le han asignado tareas complejas para resolver sobre un entarimado. Musicales como “Shrek”, “El Joven Frankenstein” y montajes todavía más complejos como “La Obra que Sale Mal” lo han hecho pasar con excelencia numerosas pruebas de fuego. Actualmente, forma parte del fenómeno televisivo “Me Caigo de Risa”.