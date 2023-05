Talina Fernández dice que su nieto se vendió por dinero por la herencia de Mariana Levy

A 18 años de la repentina muerte de Mariana Levy, la repartición de bienes aún no está clara, toda vez que los hijos de la actriz que perdió la vida al sufrir un infarto fulminante, se mantienen en disputa por la herencia ya que no había podido ser entregada al último de sus tres hijos porque no había alcanzado la mayoría de edad.

Como se recordará José Emilio ofreció una entrevista donde aseguraba que su media hermana, María, no quería entregarle a él y a su hermana Paula lo que les corresponde como parte de la herencia.

A propósito de este pleito Talina Fernández, rompió el silencio para hablar sobre el distanciamiento que existe entre sus tres nietos y sobre las revelaciones que hizo José Emilio Levy.

“Ya son 18 años de que murió Mariana y no les han dado ni sal para un aguacate”, dijo la conductora de televisión. “Yo no soy abogada, pero espero en Dios que pronto les llegue su herencia, ha sido un largo camino, y yo de leyes no sé nada”, agregó.

Vale decir que para el momento de su muerte Mariana era madre de tres hijos: María Levy, producto de su matrimonio con Ariel López Padilla y cuatro años más tarde se divorció. Luego conoció a quien fue su último esposo; José María Fernández ‘El Pirru’ y procrearon a Paula y José Emilio.

“A José Emilio le gustan mucho las bambalinas, es capaz de decir cualquier cosa”, aseguró a propósito de las confesiones de su nieto, quien rotundamente acusa a su hermana mayor de no querer repartir la herencia.

“José Emilio se quedó de 8 meses cuando le ocurrió eso a mi hija, así que él no mamó la educación que tenemos todos nosotros”, dijo con precisión la presentadora de 78 años.

Entre los bienes que dejó la actriz está una casa ubicada en Cuernavaca donde vivió por muchos años el viudo de Mariana y padre de sus dos últimos hijos, sin embargo, esta propiedad posee una deuda de más de un millón de pesos por mantenimiento,

“Parte de la herencia era una casa en Cuernavaca. Nada más que ‘Pirru’ vivía ahí y no se podía ni venderla, ni tomar posesión. Deben un millón de pesos que tendrán que pagar mis nietos cuando vendan esa casa. Tenían que esperar a que José Emilio cumpliera 18 años y ya los cumplió”, añadió.