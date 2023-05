Varios conductores y periodistas han expuesto a Álex Kaffie en redes sociales

Álex Kaffie dio a conocer en sus redes sociales que, por culpa de Nacho Lozano, recibió una suspensión sin paga de Imagen Televisión, por exponer las exigencias del periodista tras su regreso a la televisora.

Cuando el “castigo” terminó, el presentador anunció que no regresaría porque no estaba de acuerdo que se le silenciara por petición de otros, así que tomó la decisión de renunciar.

No obstante, Michelle Rubalcava y Sebastián Reséndiz aprovecharon la oportunidad para exponer a Álex Kaffie, asegurando que él era igual o peor que Nacho Lozano pues le hacía la vida imposible a otros compañeros de trabajo que a él le caían mal.

Por medio de un tuit, Michelle Rubalcava, conductor de Multimedios, expuso que Álex Kaffie trataba muy mal a varios compañeros del periódico “El Heraldo de México”, en especial a Luis Magaña.

“¡Karma! Así que no te quejes, o ya se te olvidó todas las que tú también le has hecho a otros o de cómo trataste de mal Luis Magaña. Hasta me pediste que nos uniéramos para que lo sacaran y que te dije que eso no se hacía, ¿Se te olvidó?”, redactó Michelle Rubalcava.

KARMA! así que no te quejes, o ya se te olvidó todas las que TÚ tmb le has hecho a otros o de cómo trataste de mal a @LUISMAGANAMEX en @heraldodemexico que hasta me pediste que nos uniéramos para que lo sacaran y que te dije que ESO NO SE HACÍA ¿Se te olvidó? https://t.co/lWcKDKIe7p — Michelle Rubalcava (@MichRubalcava) May 29, 2023

Por su parte, el comunicador Sebastián Reséndiz publicó dos tuits sobre Álex Kaffie: “Una gárgola menos en pantalla. #SereBreve”, para luego agregar: “Nunca te debes alegrar de que a alguien le vaya mal, pero no por eso debes olvidar cuando alguien miente acerca de ti con el fin de afectarte. Que a todos nos vaya bien”.

Nunca te debes alegrar de que a alguien le vaya mal, pero no por eso debes olvidar cuando alguien miente acerca de ti con el fin de afectarte. Que a todos nos vaya bien. — Sebastián Reséndiz (@SebasResendiz) May 30, 2023

Asimismo, otros comunicadores y usuarios han expuesto la mala actitud que ha tenido el periodista de espectáculos a lo largo de su carrera.

Por otro lado, se especula que Álex Kaffie renunció a Imagen Televisión porque recibió una oferta de Televisa. Aseguran que ahora será uno de los panelistas de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”.