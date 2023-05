Tras varios días de ausencia en el matutino ‘Sale el Sol’ de Imagen TV, el periodista de espectáculos Álex Kaffie reveló que abandonará el programa de la televisora por culpa de Nacho Lozano, esto después de haber ‘ventilado’ las exigencias del conductor de ‘De pisa y corre’ en su columna “Sin Lisonja”.

Nacho Lozano es el conductor de ‘De pisa y corre’. / Foto: Imagen Televisión

Tan solo un par de días atrás, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro revelaron que Álex Kaffie se encontraba de vacaciones y había utilizado el Día de las Madres para irse de viaje con ella, “Está con su mamá pero el martes 30 de mayo regresará con nosotros, el es un gran hijo y hace de todo por e bienestar de su mamá”, dijeron las conductoras.

Sin embargo, días antes, el programa Chisme No Like reveló que habrían sido unas “vacaciones obligadas” tras haber publicado las exigencias que Nacho Lozano pedía para ir a ‘Sale el Sol’ donde especificaba que solo Paulina Mercado lo entrevistara, “No sabemos qué hablo, si habló mal, pero Nacho pidió sentencia, pidió suspensión y el canal estuvo de acuerdo porque es una figura que tiene que trabajar con la credibilidad y con la información”, dijo Javier Ceriani.

Álex Kaffie renuncia a ‘Sale el Sol’ por culpa de Nacho Lozano

Y los rumores habrían sido confirmados por el mismo Álex Kaffie, quien mediante un comunicado oficial reveló que ejecutivos de Grupo Imagen lo habrían castigado sacándolo de ‘Sale el Sol’ y sin ningún goce de sueldo por lo que tomó la decisión de abandonar la televisora.

“Tras haber publicado en mi columna #SinLisonja (desaparecida, por cierto) las ‘exigencias’ de Ignacio Francisco López Ramírez más conocido como Nacho Lozano en su visita a Sale el Sol, los altos ejecutivos de Imagen Televisión, por petición de él, me castigaron quitándome de la pantalla sin goce de sueldo”.

“Tal amonestación ha terminado; sin embargo, he tomado la decisión de no regresar a trabajar al canal en el que por capricho de un empleado se ‘pisa y corre’ a otro, y en donde la libertad de expresión no es la misma para Ignacio Francisco López Ramírez (Nacho Lozano) que para mí. Les agradezco por siempre a Andrés Tovar y Alejandra Luck, exproductor y productora de Sale el Sol, el trato en exceso respetuoso que me dieron en ese matutino en el que fui muy feliz. Sin más por el momento, Álex Kaffie”, escribió Álex Kaffie en su cuenta de Instagram.