Arath de la Torre estaría pensando en demandar a los que filtraron su reciente video

Para Joanna Vega-Biestro no ha sido fácil haber comentado que los proyectos de Arath de la Torre no estaban muy bien que se diga. Según la conductora de Sale el Sol, el actor no está pasando por un buen momento profesional, cosa que le molestó muchísimo a Arath y al coincidir en un cumpleaños infantil de alguien cercano a ambos, se dijeron de todo.

La conductora, Joana Vega Biestro, dijo que Arath se le acercó y le reclamó por un comentario que hizo sobre él.

https://t.co/yMqdo04XO4 — Univision (@Univision) May 23, 2023

Nueva polémica

Ahora el famoso de los melodramas, también protagonizó una polémica en redes por aparecer en un video mientras confronta al personal del aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, dejó entrever en su cuenta de Instagram que demandará a quienes filtraron el material audiovisual, ya que fue grabado sin su consentimiento.

Habrá una posible demanda

En vista de que el video también se hizo viral, el protagonista de ‘Una familia con suerte’ expresó: “La grabación de una conversación sin permiso puede constituir un delito grave contra la intimidad, según lo establecido en el artículo 197.1 del Código Penal de México. Según este precepto, la persona que cometa este delito puede recibir una pena máxima de hasta cuatro años de cárcel”, señala el texto.

Ante la noticia los seguidores del programa ‘Primera Mano’ en YouTube dejaron sus comentarios: “Con esto queda comprobado que Joanna Vega Biestro siempre dijo la verdad”, “El tipo tiene problemas de control de ira. Se le nota con solo verlo. Seguirán saliendo notas de él. Pobre de la esposa”.

“Ahora es Arath de Adame ya van dos seguidas que le baje 3 rayitas a su irá”, “Es un prepotente creído que no lo merece ni el piso ya ven que ni siquiera a su hermano le habla también Televisa que lo tiene a cada rato pide disculpas porque lo obligan aunque él no quiera”, son algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.