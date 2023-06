Carlos Vives desata la polémica con un ‘like’ a una foto de Clara Chía: “¿Qué no era amigo de Shakira?”

La buena relación entre Carlos Vives y Shakira nunca había estado en discusión. Comparten nacionalidad, profesión y el hecho de que sean una referencia de Colombia en la industria de la música, los hizo cosechar una linda amistad.

Sin embargo, una acción del cantante de vallenato puso en duda su lealtad con la intérprete de ‘Pies Descalzos’. Fans de Shakira se fueron en contra de Carlos Vives, debido a que le dio ‘like’ a la más reciente foto de Gerard Piqué, en la que confirma su relación amorosa con Clara Chía.

La publicación es del 20 de mayo. Y además de superar el millón 500 mil de ‘me gusta’ tiene un sinfín de comentarios que le recriminan su accionar en las formas de como se separó de Shakira.

Entre los millones de ‘likes’ se ha colado el de la cuenta oficial de Carlos Vives, por lo que miles de fans reaccionaron en contra del cantante de Santa Marta. “¿Que no era amigo de Shakira?”, “esto es una traición”, se pudo leer en las redes sociales.

Al tanto de esta situación, el mismo Carlos Vives tuvo que aclarar lo que sucedió excusándose en que fue un error de su equipo de comunicación.

“No, no, no. Tengo gente que trabaja para eso, ¿cómo hacen para estar en esto? Yo no tengo tiempo. Fue un accidente de oficina, según lo que me comentaron. Alguien que maneja mis cosas, que tiene que revisar las cosas por ahí, me metió en un lío”, dijo Vives, según reseñó la revista Quien.