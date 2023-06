Eduin Caz alivia su dolor con música, alcohol y humor en Guadalajara

Eduin Caz y el Grupo Firme regresaron a México para presentarse por primera vez en su carrera, en un festival radiofónico en Guadalajara. El vocalista de la agrupación vive un momento lleno de contrastes, pues mientras espera la llegada de su tercer hijo, pasa por un duelo por la reciente muerte de su abuela.

Fue el propio cantante, que compartió hace unos días que el show debe de continuar a pesar de haber tenido uno de los perores fines de semana de su vida.

“La misma noche que estaba lleno de alegría rompiendo un récord en la ciudad de Los Ángeles fue la misma noche que mi abuela falleció. Hice lo posible por tener una buena cara y alegrarles la noche por que ustedes a eso van a divertirse y creo que se logró ese objetivo. Y después Chicago un festival tan importante llamado sueños y que me tocará cerrar el evento no podía cancelar si no salir con toda la actitud. Solo quiero que sepan que estoy agradecido por acompañarme en estos eventos tan importantes”, dijo en su momento.

Grupo Firme volvió a los escenarios en Guadalajara, y los hermanos Caz (Eduin y Jhonny), junto a toda la banda brindaron un show de casi hora y media ante más de 30 mil personas reunidas en el Estadio Panamericano de Rugby, ubicado en Tlaquepaque Jalisco.

También puede interesarte: Carlos Rivera revela cuando nacerá su bebé León

Eduin Caz apareció con una sonrisa en el rostro y agradeció el apoyo de sus seguidores: “esta noche quiero algo que me apendeje”, dijo en tono de broma, pero que sirvió para beber a la salud de la vida.

Al final del show, compartió que la música es sanadora y cuando se le preguntó si ya había nacido su tercer hijo respondió: “Sí claro, siempre sana eso es muy bonito, todavía no (nace)”, dijo antes de subirse a su camioneta.

Por primera vez en su carrera el @GrupoFirme se presentó en un festival de radio. #eduincaz afirmó que la música es muy sanadora tras la muerte de su abuela y así se mostró arriba del escenario @lamejorgdl @PublimetroMX pic.twitter.com/V18k8pKqXL — Gabriela Acosta (@gacosta13) June 1, 2023

Noche “bélica”

La estación La Mejor Guadalajara organizó este miércoles por la noche el magno evento musical, donde destacaron agrupaciones del nuevo movimiento denominado bélico, aunque tuvieron bajas importantes como Peso Pluma, Junoir H y Luis R. Conríquez, el cartel logró dejar satisfechos a los presentes, como El Obama,, Víctor Cibrián, Sonora Mermelada y Fuerza Regida, entre otros.

Grupo Firme. (Foto: Gabriela Acosta.)

Grupo Firme. (Foto: Gabriela Acosta.)

Grupo Firme. (Foto: Gabriela Acosta.)