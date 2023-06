El cantautor colombiano Mike Bahía que alcanzó popularidad gracias a su participación en la segunda temporada de ‘La Voz Colombia’, estrenó su tercer material discográfico titulado ‘Contigo’ con el cual culmina una etapa pero a la par, da inicio a otra, “Más que cerrar una etapa es como la consciencia, de dónde estoy, siempre soñé con vivir de esto y ser un artista, he sido muy incrédulo conmigo mismo y eso hace que yo trabaje con mucha fuerza todos los días”, dijo en entrevista para Publimetro.

Mike Bahía estrena el álbum ‘Contigo’. / Foto: Cortesía (Giorgio del vecchio)

Junto a esto, el colombiano siente que existen dos egos, por un lado tiene el que está arriba del escenario, el que le da seguridad pero existe el otro que es tímido y el que usa para tomar las decisiones correctas, “Ser Mike Bahía me ayudó a entender esos dos papeles”. Mike Bahía compartió que tuvo la fortuna de soñar pequeño y uno de sus sueños era sonar en la radio y lo cumplió a muy temprana edad, “Navegando fue mi primer álbum porque me tiré a disfrutar la vida y empezó todo a tejerse sin tener un plan, sin pretensiones, yo disfruto un montón todos los momentos pero son cosas de la vida”, compartió.

Por otro lado, reveló que la gran diferencia que existe entre su primer álbum y ‘Contigo’ que es el más reciente es la gran consciencia de saber hacer las cosas de una manera correcta, “Me gusta que todos los que trabajaron conmigo se lleven una buena impresión”, asimismo, el intérprete recalcó que no le gusta estar solo y la música lo ha ayudado en el proceso, “Cuando era pequeño, la canción ‘Si Tú No Vuelves’ de Alejandro Fernández me hizo llorar por primera vez y yo no sabía porque lloraba, es una canción hermosísima, eso es la música, escuchar artistas como él, Andrés Cepeda y los Backstreet Boys me inspiran mucho”.

Mike Bahía agregó que durante este año seguirá fluyendo y a finales de año iniciaría un tour con sus tres álbumes, “Creo en la sencillez, trabajo desinteresado y ser apasionado, respetar al otro y que te alegre el éxito del otro, el mejor consejo que alguien le ha dado fue uno que su suegra le dio a su esposa Greeicy, ‘Que seas muy feliz con mucho, poco o nada’, es el mejor consejo que he escuchado”, puntualizó.