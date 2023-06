Ginny Hoffman enfrenta amenazas por el caso contra Héctor Parra

Ginny Hoffman y Alexa Parra han sido señaladas fuertemente por el caso que abrieron en contra de Héctor Parra, mismo que fue encontrado culpable y sentenciado a 10 años y seis meses en prisión por el delito de corrupción de menores.

Respecto a todos los comentarios y supuestas amenazas, Ginny Hoffman participó en una sesión con ‘Análisis Feminista’ de Violeta Radio, medio que ha brindado diversos espacios para que la actriz y su hija hablen de las repercusiones por el polémico caso.

Ginny Hoffman y Alexa Parra (Instagram @ginnyhoffman_ / Captura)

Ginny Hoffman habla del caso de Héctor Parra

La actriz explicó al medio feminista que desde que Alexa denunció públicamente a su padre han tenido que enfrentar lo que denominó como una ‘campaña de odio’, misma que cambió sus vidas para siempre.

“Cuando Alexa tiene que salir a hacer algo tiene que ir con alguien siempre, no va sola, a pesar de que ya tiene 21 años, me da pánico. Incluso toma sus clases en línea porque ir a la escuela es un riesgo a que todo el mundo la ataque, la revictimicen, la critiquen” dijo Ginny Hoffman.

Además de revelar que han considerado dejar México por todas las amenazas que reciben, Hoffman recordó el proceso que vivió su hija al hablar de los presuntos abusos que sufrió por parte de su padre y la forma en la que siguen lidiando con esto.

“Cuando ella deja de ver a su papá es a los 14 años, empieza a dar pretextos para no verlo, la verdad es que yo pensé que era un pleito de papá e hija, yo no podía hablar con el porque me tenía bloqueada de todos los teléfonos, redes y más” detalló la actriz.