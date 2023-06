Fue en julio de 2022 cuando el grupo NewJeans conformado por Minji, Hanni, Danielle, Haerin y Hyein hizo su debut bajo el sello ADOR, con el tema “Attention”, tras el éxito de este sencillo, tres nuevas canciones fueron lanzadas “Hype Boy”, “Hurt” y “Cookie”.

Estos cuatro temas conforman el primer EP de NewJeans con el cual alcanzaron la fama internacional y se posicionaron como uno de los mejores grupos de la quinta generación del k-pop, lo que las llevó a lanzar dos nuevos temas “Ditto” y “OMG”.

Con el paso de los meses su popularidad fue creciendo y las llevó a convertirse en embajadoras de múltiples marcas y firmas de lujo, entre ellas Coca-Cola con quien estrenaron su séptima canción titulada “Zero”.

NewJeans y Camilo crean una colaboración inesperada

Sin embargo, esta no será la única canción que NewJeans estrenaría con la marca y revelaron que su próximo tema ‘Be Who You Are’ sería en colaboración con Jon Batiste, JID y el cantautor colombiano Camilo, este último, siendo su primera vez cantando en inglés.

Tras el lanzamiento de la canción, fans de la agrupación, por medio de redes sociales, mostraron su apoyo por el mismo y señalaron que jamás creyeron que Camilo, siendo un artista latino, colaboraría con un grupo de k-pop, en este caso, NewJeans.

Por lo que en los comentarios se puede leer lo siguiente, “Su empresa está haciendo un buen trabajo con el grupo”, “No me lo esperaba” y “A mi me gustó, la verdad que no esperaba esa colaboración tan random”, escribieron varios internautas.

NewJeans. / Foto: ADOR

Por otro lado, se informa que NewJeans regresará con nueva música el próximo 7 de julio, o como se le conoce como “comeback” y de acuerdo con varios rumores, ese día sería lanzado un sencillo y posteriormente un álbum.