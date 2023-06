Poncho de Nigris y Wendy Guevara forman una alianza y prometen llegar juntos a la final de LCDLFM

Antes de que se hiciera oficial su participación en “La Casa de los Famosos México”, Poncho de Nigris emitió un comentario sobre Wendy Guevara que muchos consideraron transfóbico.

Esto ocurrió durante un space en Twitter con la usuaria ‘La Comadrita’, donde el famoso dijo: “no, a Wendy Guevara me la voy a coger, no te preocupes. Me voy a aventar un palo nada más, pero no hay pedo…”.

¿Será que el buen humor de @soywendyguevara hará que los habitantes no la nominen? #LaCasaDeLosFamososMx Domingo 4 de Junio 8:30PM #PorLasEstrellas pic.twitter.com/Ksi22yV7f8 — La Casa De Los Famosos MX (@brother_mexico) May 31, 2023

A lo que la popular integrante de ‘Las Perdidas’ no tardó en replicar con humor, que podría ser ella la que se lo acabara metiendo a él. Por lo que luego, Poncho de Nigris y Wendy Guevara decidieron hacer una transmisión en vivo para exponer su alianza.

Poncho de Nigris y Wendy Guevara prometen armar escándalo y desmadre en “La Casa de los Famosos México”

“Te voy a decir una cosa, desde ahorita la voy a cantar; tú y yo vamos a llegar a la final. Vas a ver, vas a ver, porque nos la vamos a pasar con madre con todas las pendejadas que vamos a decir”, le dijo Poncho de Nigris a Wendy Guevara.

Y añadió: “Y te voy a decir una cosa también; me encantaría ponerme una pedota contigo allá adentro para que veas que pinche diversión va a ser”.

Ambos prometieron llegar juntos a la final y hacer un desmadre dentro de la casa para que su estancia no fuera tan aburrida. También aprovecharon la oportunidad para aclarar lo del comentario transfóbico.

Poncho de Nigris le aseguró a Wendy Guevara que él tiene un humor muy pesado, pero que no era transfóbico, a lo que la influencer le aseguró que ella también suele ser bromear de manera pesada con sus amigos y no le molestaba ese tipo de comentarios, por lo que no tenía problemas con ella.