Noel Schajris presenta su nuevo álbum ‘Siempre Lo Supe’ en su propia plataforma

El cantautor argentino nacionalizado como mexicano, Noel Schajris presenta su nuevo material discográfico titulado ‘Siempre Lo Supe’ del cual se desprende el sencillo principal ‘Qúe Bonito’, cabe señalar que el intérprete se aventuró a crear su propia plataforma de música, la cual es la única manera donde se podrá escuchar y adquirir este álbum, y por si fuera poco, un video personalizado para sentirte más cerca del artista.

En entrevista con Publimetro, Noel Schajris compartió la verdadera razón que hay detrás de este disco, “Ahora estoy como diciéndole al público, regresemos al disco como el vehículo que tengo como artista con ustedes porque siento que de esa manera es una relación más real, es una relación donde creo que pueden valorar mejor lo que hago porque la dinámica del streaming, hay una parte muy linda que es la accesibilidad y la tecnología me encanta y no nos peleamos con eso porque es maravilloso. Entonces, qué hago yo, agarro esa tecnología y la utilizo a mi favor desde mi plataforma para comunicarles”, dijo.

Noel Schajris presenta su nuevo álbum ‘Siempre Lo Supe’ del cual se desprende el sencillo ‘Qúe Bonito’. / Foto: Mayra Ortiz

Junto a esto, Noel señaló que al comprar ‘Siempre Lo Supe’ a través de su plataforma lo ayudan a que siga creando arte, “Un disco vendido por un fan que ama tu música tú vales por 10 mil. Entonces, cómo no voy a valorar el que tengas y que seas dueño de mi disco, eso tiene otra energía y esa parte es real porque no hay ningún algoritmo, no hay ninguna computadora en el medio de nosotros”, compartió.

Por otro lado, el integrante de Sin Bandera reveló que todas las personas al adquirir el disco ‘Siempre Lo Supe’ por medio de NS Music, en su correo podrán encontrar, un video personalizado, “Más directo que eso, no hay”, dijo entre risas. Con respecto al nombre del disco, mencionó que este ha sido el álbum más de cantautor de toda su vida y en pocas palabras, “siempre lo supo”.

Noel Schajris presenta su nuevo álbum ‘Siempre Lo Supe’ del cual se desprende el sencillo ‘Qúe Bonito’. / Foto: Mayra Ortiz

Noel Schajris reveló que tuvo libertada absoluta para la creación de este material, por eso mismo podrán encontrar temas de casi ocho minutos de duración, “Cada persona cuando escucha las canciones y ve el booklet con las letras, cada persona lo interprete y le da un sentido tuyo en tu vida, eso es lo más hermoso” y agregó que en 2024 regresará a México para presentar ‘Siempre Lo Supe’ completamente en vivo.

Noel Schajris presenta su nuevo álbum ‘Siempre Lo Supe’ del cual se desprende el sencillo ‘Qúe Bonito’. / Foto: Mayra Ortiz