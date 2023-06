El pasado mes de mayo, Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, anunció su compromiso con el empresario venezolano Danilo Díaz. La noticia la dio a conocer por medio de una publicación en Instagram donde escribió lo siguiente, “El principio de siempre. Nosotros”.

La influencer y modelo de 33 años de edad y el empresario y dueño de Toys for Boys, mantienen una relación desde y de acuerdo con varios rumores, la pareja llegaría al altar este año en una íntima ceremonia a llevarse a cabo en Santo Domingo, República Dominicana.

Michelle Salas y Danilo Díaz. / Foto: Instagram

Sin embargo, se comenzó a especular quien llevaría a Michelle Salas al altar tras el comentario de su madre Stephanie Salas donde revelaba que ella iba a caminar a su lado el día de su boda, “Hija mía… nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… ¡así que me agarras fuerte!”, se puede leer en un comentario.

Michelle Salas y Danilo Diaz. / Foto: Instagram: @michelesalasb (Instagram: @michelesalasb)

Michelle Salas revela si Luis Miguel la va a entregar en el altar

Pero todo esto podría cambiar debido a que fue la propia Michelle Salas quien reveló si su papá Luis Miguel la entregará en el altar en el que podría considerar el mejor día de su vida, “Pues no lo sé, la verdad todavía no lo he pensado, estoy en la nube de todo lo que acaba de pasar”, reveló en un encuentro con la prensa al arribar al aeropuerto. Junto a esto, puntualizó que toda su familia está invitada a su boda incluyendo a Luis Miguel, “Toda mi familia está invitada a la boda, así que están en lo correcto”.