Netflix: Seis nuevos k-dramas que te robarán el corazón

Si te enamoró la inusual historia de amor de Aterrizaje de emergencia en tu corazón, o si te derretiste con las más pequeñas conexiones de Woo, una abogada extraordinaria y Propuesta laboral, entonces agárrate para este anuncio que te acelerará el corazón.

Cada vez más, las audiencias de todo el mundo se encariñan con el K-Romance sin dar indicios de que su afecto disminuya. Entre 2018 y 2022 se triplicaron las cifras de audiencia de los títulos de Netflix de este género. Tan sólo en 2022, más del 90 por ciento de las vistas se registraron fuera de Corea del Sur.

El afecto nos mueve y estamos ansiosos por ser recíprocos. Netflix es el hogar de las contundentes historias de K-Romance y durante los próximos cinco meses llegarán a la plataforma seis series nuevas de romance desde Corea.

Durante décadas, este género ha cautivado a las audiencias coreanas y de todo el continente asiático, prueba de su habilidad para contar historias y la experiencia en la producción que tienen los creadores coreanos, nota Don Kang, vicepresidente de Contenido para Netflix en Corea. “Realmente nos sentimos honrados por el modo en que nuestras emotivas series coreanas han encontrado un hogar en los corazones de las audiencias globales a través de Netflix, desde Estados Unidos y Europa hasta Latinoamérica y más allá. Nuestras historias tocan los aspectos universales de la vida: el amor, la desilusión y la ternura, dando a la vez un vistazo a una de las facetas particulares de la cultura coreana. Netflix está comprometido con desarrollar esta profunda conexión global y eso es algo que realmente nos emociona”.

Don Kang. / Foto: Cortesía (Netflix)

“Los creadores se han dedicado a ilustrar la delicada dinámica y la evolución emocional de nuestros personajes”, añade Wooyeon Yang, directora de Contenido para Netflix en Corea. La elaboración de la distintiva intensidad de desarrollo lento que tienen los K-romances, además de su integridad y atractivo, dan forma a un innegable “género adorable con el que se pueden relacionar las audiencias globales”, opina.

La inversión de Netflix en subtitulaje y doblaje ha sido instrumental en la expansión de la audiencia del K-Romance. “El impacto ha sido más profundo de lo que imaginábamos”, comparte Yang. “A pesar de la diversidad de lenguas, el hilo común de entender y acceder al contenido coreano parece ser una de las principales fortalezas con las que Netflix se ha establecido como marcador de tendencias”. Yang resalta el valor del doblaje, indicando que “escuchar los diálogos en el lenguaje propio ayuda al K-Romance a resonar más profundamente con las audiencias de todo el mundo”.

Para mantener enamorado al mundo con este género, las próximas series de K-Romance de Netflix tendrán elementos muy distintivos. A continuación te damos un vistazo a cada una de estas historias.

Nos vemos en mi 19.ª vida (estreno 17 de junio)

Saga de la heroína encantadora combinada con una emotiva comedia romántica. En este spinoff de la exitosa webtoon, Shin Hye-sun es la heroína que recuerda sus vidas pasadas. En su 18a vida, fue una joven que se enamoró del lindo chico de al lado. En su 19a vida, ella intenta regresar a él y lo encuentra como un hombre frío que no quiere acercarse a nadie. ¿Podrá triunfar el amor en diferentes vidas?.

Seis nuevos k-dramas de Netflix que te robarán el corazón. / Foto: Netflix

King the Land (estreno 17 de junio)

La pareja ideal y el romance de oficina. Un rico heredero que no soporta las sonrisas falsas conoce a una chica cuya hermosa sonrisa es parte de su trabajo en una de las empresas de su familia. A él no le agrada para nada y la descarta como alguien que esconde su verdadero yo detrás de una sonrisa falsa. Los ex ídolos globales del K-Pop, Jun-ho y Yoona, debutan juntos como actores en este anticipado K-Romance de “enemigos a amantes”.

Seis nuevos k-dramas de Netflix que te robarán el corazón. / Foto: Netflix

Behind Your Touch

Comedia y suspenso con un toque de romance. Han Ji-min, la reina de la comedia romántica, interpreta a una veterinaria de un pequeño pueblo que tiene el extraño don de la psicometría. Cuando convence al detective de sus habilidades, hacen equipo para resolver los crímenes de la localidad.

Seis nuevos k-dramas de Netflix que te robarán el corazón. / Foto: Netflix

Destined with You

La pareja más encantadora se une en un clásico K-Romance. Los titanes del K-Romance, Cho Boa y Rowoon (también ídolo del K-Pop), combinan sus poderes de superestrellas en esta apasionante saga. Rowoon es un exitoso abogado que lo tiene todo…incluso una maldición familiar. Y la única mujer que puede romper esta maldición es la funcionaria pública —al parecer, común y corriente– interpretada por Cho.

Seis nuevos k-dramas de Netflix que te robarán el corazón. / Foto: Netflix

Tu tiempo llama (estreno durante el tercer trimestre de 2023)

Las estrellas de Propuesta laboral y Vincenzo en un romance de viajes en el tiempo. Ahn Hyo-seop (Propuesta laboral) y Jeon Yeo-been (Vincenzo) estelarizan esta nueva versión del romance taiwanés clásico Someday or One Day. El personaje de Jeon viaja en el tiempo de vuelta a 1998 y conoce a un hombre (interpretado por Ahn) que es idéntico a su novio fallecido. De hecho, ambos protagonistas emprenden el desafío de interpretar a dos personajes de aspecto idéntico pero con personalidades totalmente diferentes. Todo ello con las complicaciones que surgen cuando de amor se trata.

Seis nuevos k-dramas de Netflix que te robarán el corazón. / Foto: Netflix

¡Doona! (estreno durante el cuarto trimestre de 2023)

K-romance con K-pop. Un universitario (Yang Se-jong) navega las complicaciones de la vida y los estudios además de un predicamento singular: vive con una ex sensación del K-Pop, interpretada por la verdadera ex estrella del K-Pop, Suzy. Su relación comienza con un mutuo desagrado y malentendido pero crece con el tiempo hasta transformarse en amor y confianza. ¿Podrá su conexión soportar las crueles presiones de la fama?.