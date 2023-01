Netflix anuncia la llegada de 34 series y películas coreanas en 2023

Hoy, Netflix anunció su mayor propuesta a la fecha de contenido coreano con 34 series, películas y realities de gran variedad, incluyendo producciones originales y favoritos de los fans. El fandom global del K-Content sigue creciendo, tanto así que más del 60% de los suscriptores de Netflix eligieron ver títulos coreanos durante el año pasado. En América Latina, donde se han duplicado las horas vistas de contenido coreano año tras año desde 2017, las producciones de esta nación fueron elegidas por 85% de los suscriptores en 2022, con 13 títulos que lograron posicionarse en las listas del Top 10 en esta región.

En México, algunos de los títulos coreanos que estuvieron en el top 10 del país fueron: Woo, una abogada extraordinaria; Estamos muertos, La casa de papel: Corea, Mar de la tranquilidad, Tribunal de menores, Propuesta laboral, La belleza de Gangnam, Veinticinco, veintiuno; y Las inclemencias del amor, El sonido de la magia.

“La popularidad mundial del contenido coreano siguió creciendo durante 2022, con Netflix ofreciendo una variedad más amplia de historias y géneros a los fanáticos de todo el mundo. Durante el último año, las series y películas coreanas han aparecido regularmente en nuestra lista Global Top 10 en más de 90 países, y tres de los programas más vistos de Netflix son de Corea. Este año, estamos yendo más allá con las historias que contamos y cómo las contamos. Con este portafolio de títulos coreanos, Netflix seguirá siendo el destino final para historias coreanas atractivas, diversas y que hay que ver”, dijo Don Kang, vicepresidente de Contenido (Corea).

Nuevas series e historias favoritas que regresan

La supervivencia se ha convertido en uno de los temas recurrentes de algunas de las series más vistas, ya sea enfrentándose a monstruos durante los oscuros días de 1945 en El monstruo de la vieja Seúl, esforzándose por respirar en el futuro distópico de la serie de ciencia ficción Black Knight o luchando por proteger la dinastía Joseon en la época colonial japonesa en el drama de acción La canción de los bandidos. Este año, los fans podrán disfrutar del anticipado regreso de series como Dulce hogar, D. P.: El cazadesertores y el drama de venganza La gloria, cuya parte 2 se estrenará en marzo, tras el éxito de la parte 1 que encabezó la lista del Top 10 de TV de habla no inglesa durante la semana del 2 de enero, con 82.48 millones de horas vistas. Dulce hogar, que creó nuevos hitos en el género de criaturas en Corea, estará de vuelta con una historia y un universo expandidos, mientras que D. P.: El cazadesertores reunirá al elenco de la temporada 1 para seguir atrapando desertores.

Otras series nuevas de este año abarcarán diversos temas relacionados al romance (Tu tiempo llama; Behind Your Touch (título provisional); Curso intensivo de amor; Destined With You (título provisional); ¡Doona!; King the Land; Batalla de amor; See You In My 19th Life), intrigas y críticas sociales (Sabuesos; Celebridad; La chica enmascarada), drama (Una dosis diaria de sol; Queenmaker; The Good Bad Mother) e historias apocalípticas (Adiós, Tierra).

"Behind your Touch". Netflix anuncia la llegada de 34 series y películas coreanas en 2023. / Foto: Netflix (Kim Ho Bin)

Más películas, más realities, más opciones

El año pasado, las películas y realities coreanos se volvieron cada vez más populares entre el público global. La intriga de acción Carter fue una de las producciones de la lista de películas de habla no inglesa más vistas del año, mientras que el reality de citas, Cielo para dos actualmente está en el Top 10 global de habla no inglesa.

Este año, Netflix ampliará su oferta de películas con seis producciones coreanas, iniciando con la intriga de ciencia ficción Jung_E el 20 de enero, seguida por Boksoon debe morir, que sigue a una asesina profesional con un conflicto interno sobre su instinto materno, y Creyente 2, la secuela de una intriga de acción que gira en torno a pandilleros narcos. Otras películas explorarán temas como la venganza (Bailarina), la rivalidad entre maestro y estudiante (La partida de go) y el hackeo (Identidad desbloqueada).

“Kill Boksoon”. Netflix anuncia la llegada de 34 series y películas coreanas en 2023. / Foto: Netflix

Por otra parte, a todos los que les encanta vivir aventuras reales les costará elegir qué ver con esta espectacular lista de reality shows que tratan sobre la resistencia humana (Habilidad física: 100; Siren: Survive the Island (título provisional)), la supervivencia zombi (Zombieverse (título provisional)), el paso a la adultez (Nineteen to Twenty (título provisional)) y los juegos mentales (El plan del diablo).

"Love to Hate You". Netflix anuncia la llegada de 34 series y películas coreanas en 2023. / Foto: Netflix

También se incluirán dos documentales: Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film (título provisional), que se centra en la primera película del director ganador del Óscar, Bong Joon Ho, y el documental sobre crímenes reales En el nombre de Dios: Sagrada traición, que explora a cuatro supuestos profetas coreanos.

"King the Land". Netflix anuncia la llegada de 34 series y películas coreanas en 2023. / Foto: Netflix (Park Youngsol)

“Nos emociona muchísimo la variedad de títulos que compartiremos con nuestros miembros” —señaló Kang—. “Sin duda hay una película o una serie con o sin guión para todos, y esperamos con ansias que nuestras producciones coreanas conecten con las audiencias de todas partes del mundo”.

"Sweet Home S2". Netflix anuncia la llegada de 34 series y películas coreanas en 2023. / Foto: Netflix

Lo más visto en Publimetro TV: