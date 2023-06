24 años del asesinato de Paco Staney. Aquí te contamos qué sucedió con las personas relacionadas con este caso

El 7 de junio de 1999, México se conmocionó con la trágica noticia del asesinato de Paco Stanley, reconocido presentador de televisión y comediante.

Stanley fue emboscado en el estacionamiento de un restaurante ubicado en el sur de Ciudad de México, donde acostumbraba desayunar. Un grupo de hombres armados disparó contra el vehículo, causando la muerte instantánea de Stanley y dejando heridos a sus acompañantes.

El asesinato de Paco Stanley generó una gran conmoción en la sociedad mexicana, considerando a Stanley como un ícono de la televisión, conocido por su carisma y talento para el humor.

Las investigaciones sobre el asesinato de Paco Stanley se llevaron a cabo en medio de especulaciones y teorías. Se señalaron posibles motivos relacionados con su trabajo en la televisión, así como su vida personal.

Entre las primeras personas involucradas estaban Mario Bezares, Paola Durante, Erasmo Pérez y Jorge Gil.

Desenlace legal de los implicados

Mario Bezares

Bezares, quien era compañero de trabajo de Stanley, estuvo presente en el momento del ataque y se convirtió en el principal sospechoso, al dirigirse al baño del restaurante justo minutos antes de cometerse el asesinato.

El 2 de septiembre de 1999 fue encarcelado para ser interrogado y cooperar con las autoridades en la investigación. Tras 15 meses en prisión, no se encontraron pruebas que lo relacionaran directamente con el crimen, y posteriormente fue liberado sin cargos.

La carrera de Bezares siguió involucrado con la televisión y vive en Monterrey al frente del programa, Acábatelo.

Paola Durante

Paola Durante también fue mencionada en la investigación. Sin embargo, no se encontraron pruebas concluyentes que la incriminaran, y no se presentaron cargos en su contra.

Durante pasó casi un año y medio en prisión al ser presuntamente cómplice de Bezares.

“Mucha gente me dice que han pasado 20 años, que ya es algo superado, pero la verdad es que no, aunque el caso se cerró y los implicados salimos de la cárcel, la gente aún lo recuerda y hasta me he topado con nuevas generaciones que saben de esto”, dijo Paola en entrevistas.

Paola ha tenido una discreta carrera en medios de comunicación y en el mundo del modelaje.

Erasmo Pérez

Erasmo Pérez, alias ‘El Cholo’ fue detenido y acusado como presunto autor material de la muerte de Paco Stanley porque tenía un gran parecido con el retrato hablado que describieron los testigos que presenciaron el crimen. En enero de 2001, dos años después del homicidio ganó un amparo y salió libre.

Sin embargo, en 2017, ‘El Cholo’ regresó a la cárcel, pero esta vez por una denuncia por extorsión.

“Entra un hombre alto, pelón y con barba y se presenta conmigo: ‘soy Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo. A mí me acusaron de matar a Paco Stanley y no estoy jugando. El señor es mi cliente y si él dice que usted tiene que pagarle, lo debe hacer, si no asesino a su familia’. Y que me enseña fotos”, contó la víctima de esa extorsión hace 6 años.

Jorge Gil

Jorge Gil es el único sobreviviente de la lluvia de balas que recibió el auto donde se encontraba el presentador mexicano.

Jorge Gil, Paco Stanley y Mario Bezares (Captura)

Gil, era un actor y presentador que tenía una gran amistad con Stanley y luego del asesinato del reconocido conductor, decidió alejarse de los medios de comunicación.

Años después publicó un libro llamado ‘Mi Verdad’, donde pone en duda la inocencia de Bezares y afirma que entre los dos presentadores no había una buena relación.

A través de la plataforma streaming, ViX, se estrenó recientemente el documental, El Show: Crónica de un asesinato, donde se busca aclarar el caso que sigue sin concluir desde hace 24 años.