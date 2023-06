En medio de la separación, Eduin Caz se convierte en papá por tercera ocasión

Días atrás varios medios reportaron que el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, se había convertido en papá por tercera ocasión, sin embargo, fue hasta el martes 6 de junio cuando el propio Eduin Caz confirmó la llegada de su hijo Christian Oswaldo.

Cabe señalar que este es el tercer hijo que Eduin Caz tiene con Daisy Anahy, aunque en estos momentos la pareja se encuentra separada debido a una supuesta infidelidad por parte del integrante de Grupo Firme. Pero esto no fue impedimento para que estuviera presente en el nacimiento de su bebé.

Eduin Caz y Daisy Anahy. / Foto: Instagram

Eduin Caz se convierte en papá por tercera ocasión

Y aunque Eduin Caz compartió que la llegada de su pequeño se adelantó, no pudo evitar compartir un par de fotografías donde le da la bienvenida al mundo, “Bienvenido mi pedacito de cielo. Te me adelantaste poquitito pero qué bueno que ya te tengo en mis brazos. Gracias por esta bendición Daisy Anhy”, escribió Eduin Caz en su cuenta de Instagram donde también aprovechó para agradecer a su ex.

Por su parte, Daisy Anahy no ha publicado nada al respecto del nacimiento de su tercer bebé, aunque cabe señalar que la pareja solo está separada más no divorciada y muchos especulan que tras el nacimiento de Christian Oswaldo, Eduin y Daisy podrían regresar y así criar a sus tres hijos juntos.

Por otro lado, Jhonny Caz, hermano de Eduin Caz y también integrante de Grupo Firme, compartió el post de su hermano y aprovechó para felicitarlo. Asimismo, Beto Sierra, El Yaki, Juan de Dios Pantoja, Pancho Barraza, El Capi Pérez, Jaime Camil, Andrea Legarreta, 6ix9ine, Cynthia Urias, Alemán, Mane de la Parra, El Escorpión Dorado y Mario Bautista, aprovecharon para felicitarlo.