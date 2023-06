El Charco de las Ranas: ¿Cuánto cuesta comer en el restaurante donde mataron a Paco Stanley?

Hace 24 años los medios de comunicación se manejaban de manera distinta, México se encontraba en plena guerra de televisoras (Televisa Vs. Te Azteca), cualquier movimiento en su parrilla de programación ta vital para tener el mejor rating. El veto era una palabra clave y la tecnología no nos había alcanzado. En la pantalla veíamos a un personaje clave de este enfrentamiento, Paco Stanley que por muchos años fue un de las principales armas de Televisa, pero que fue despedido sorpresivamente y la televisora del Ajusco no dudó en llevárselo, era éxito seguro.

Paco Stanley Paco Stanley

La personalidad y el humor negro de Stanley no le tenia ningún otro personaje de la pantalla grande, el conductor era adorado por niños y adultos, por familias enteras que lo veían a diario. Es por eso que su muerte la tarde del 7 de junio de 1999, fue llorada por millones personas, y más aún por cómo sucedió un asesinato a sangre fría, un disparo en la cabeza terminó con su vida.

El crimen fue planeado y la víctima no fue al azahar, prueba de ello fueron las 25 detonaciones que se hicieron contra él, cartuchos que fueron encontrados en la terrible escena, que irónicamente tuvo una transmisión en vivo de más de ocho horas en ambas televisoras del país.

El terrible asesinato sucedió afuera del restaurante El Charco de las Ranas, en Periférico Sur. Momentos antes Paco Stanley, Mario Bezares y Jorge Gil habían salido de Tv Azteca. Antes de salir, el conductor y sus acompañantes, dialogaron en torno a dónde se dirigirían a almorzar, era una rutina muy normal entre ellos, sin embargo, el que siempre decidía era Stanley, así que esa mañana decidió acudir al Charco de las Ranas, un “charcazo” dijo Bezares cuando le preguntaron sobre aquel suceso.

Documental de Paco Stanley hará impactantes revelaciones sobre su asesinato

También te puede interesar: Paco Stanley: aparecen nuevas evidencias del caso en la serie “El show, crónica de un asesinato”

¿Qué comió Paco Stanley y sus acompañantes?

Según contó Bezares, él y Jorge Gil comieron huevos estrellados con chilaquiles, mientras que Paco ordenó carne en chile pasilla con frijoles y totopos y agua de tamarindo. La comida tomó relevancia en el caso debido a que a Bezares “le cayó mal la comida y fue al baño”, situación que le salvó la vida, ya que no salió del restaurante junto con Gil y Stanley.

De hecho, Jorge Gil señaló en su libro “Mi verdad”, que Mario Bezares recibió una llamada teléfonica y se levantó de la mesa para contestar de forma privada, en cuanto colgó se tomó el estómago y se dirigió al baño porque algo que comió le hizo daño, aunque Gil indicó que a él no le había hecho daño a pesar de comer lo mismo.

¿Cuánto cuesta comer en El Charco de las Ranas?

Paco Stanley pidió carne en chile pasilla con frijoles y totopos, además de agua de tamarindo. Actualmente la carne tiene un costo de 139 pesos, los frijoles95 y el agua 47.

Mientras que los polémicos chilaquiles cuentas 139 pesos.

Aquí el menú completo:

Menú: ¿Cuánto cuesta comer en El Charco de las Ranas?

Menú: ¿Cuánto cuesta comer en El Charco de las Ranas?