Saak busca la sanación con ‘PROSAAK’

El cantautor mexicano Saak presenta su nuevo material discográfico titulado ‘PROSAAK’ que hace alusión a la píldora prozac, que es un antidepresivo. Dicho álbum se compone de 16 temas en total los cuales abordan varios géneros musicales, en entrevista con Publimetro, el también actor reveló que el álbum fue escrito en pandemia, sin embargo, cabe señalar que también ayudó en la composición y producción del álbum K.O. de Danna Paola.

Saak compartió que en total le tomó un año y medio la realización del álbum, “En un inicio tenía 32 canciones y fue limpiar, fue escuchar, fueron muchas juntas para ir filtrando y viendo cuáles eran las canciones que que nos iban pareciendo más cool para poner en el disco pero al final estas fueron las 16 ganadoras”, dijo.

Saak presenta su nuevo material discográfico ‘PROSAAK’. / Foto: Cortesía

Junto a esto Saak señaló que las canciones aún se sienten muy personales y hace énfasis en que no tiene ese sentimiento de algo ajeno hacia una canción, “Creo que cada una representa como una etapa de la pandemia, incluso hay una canción que es muy especial para mí porque durante la pandemia mi hermano murió es ‘De Pie’ y es la canción más personal que he hecho, es una carta a mi hermano que ya no estaba con nosotros y que necesitaba sacarlo y ponerlo en una rola”, compartió.

Asimismo, el también actor de la nueva versión de Rebelde expresó que cantar y conectar con la gente y después ver que el público se está divirtiendo tal y como el lo hace, es de sus cosas favoritas, “Cantar es una de mis cosas favoritas pero también el estar en el estudio, el estar probando sonidos y estar agregando y quitando, limpiando los temas, me encanta, entonces es difícil como decidir una cosa, pero yo creo que pondría como mi favorita estar en el escenario”, comentó.

Saak presenta su nuevo material discográfico ‘PROSAAK’. / Foto: Cortesía

Saak reveló que al momento de inspirarse trata de inventar una historia y así comenzar a desarrollarla, “Entonces creo que también eso es algo emocionante es como un poco lo que hacen los escritores, no todas las historias son personales, es el desarrollar un cuento o una narrativa”, aunque en otros casos se puede inspirar de las vivencias de sus amigos y familiares.

Saak compartió que le gusta dejarse sorprender por los logros que va teniendo y las cosas que se van dando en el camino, “Se trata de trabajar duro, ser disciplinado, mejorar todos los días, mantenerme saludable para poder seguir haciéndolo, creo que mientras esté la salud, puedes volverlo a intentar y puedes disfrutarlo entonces me gusta dejar que la vida me dé estas metas y tienes que estar listo para cuando el tren llega”.

Por último, Saak enfatizó en que no busca que la gente se lleve un mensaje tras escuchar el álbum sino que la gente pueda disfrutarlo y relacionar las canciones con esos bellos momentos que pasaron, “El álbum se llama ‘PROSAAK’ porque para mí fue un gran alivio poder hacer música y para mí fue un antidepresivo, vaya, por eso se llama como el antidepresivo ‘prozac’, pero creo que más que llevarse un mensaje específico o varios mensajes específicos, me gustaría que fuera un álbum que la gente pueda tener en momentos especiales de su vida”.

