¿Por qué Paul Stanley duerme con una mascarilla de oxígeno en ‘LCDLF’?

Paul Stanley fue uno de lo primeros participantes en ser anunciados en la producción de ‘La casa de los Famosos México’, a pocos días del inicio del reality show el conductor comienza a protagonizar algunos de los momentos más virales.

El presentador de ‘Hoy’ alertó a sus seguidores y compañeros de programa por aparecer con una mascarilla de oxígeno, misma que se coloca justo antes de dormir, por lo cual Paul aclaró los motivos por los que usa la maquina.

Paul Stanley explica por qué duerme con oxígeno

Fue en abril cuando Stanley confesó que fue hospitalizado tras presentar problemas para respirar, especialmente por el padecimiento ‘hipoxemia severa’, esto como parte de las secuelas que dejó el virus por Covid-19 en su cuerpo.

Al respecto de las dudas de los integrantes con los que comparte cuarto en la casa, el hijo de Paco Stanley explicó sobre los beneficios que ha tenido al dormir con una maquina de oxígeno, misma que ayuda a que pueda descansar y respirar mejor.

“No descansaba, amanecía ansioso, no me podía concentrar, estaba empu**** y me detectaron esa madre y amanezco al pedo con esa madre. En la noche se corta la respiración, todo tu cuerpo no oxigena bien, duermes, te despiertas, duermes, te despiertas” dijo Paul.