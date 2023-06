Pedro Sola muestra disgusto en plena entrevista al enterarse que era para Chisme no Like, “Los Odio”

El famoso conductor Pedro Sola, siempre se ha caracterizado por decir su opinión sin ningún tipo de filtro, es decir que trata de no quedarse callado al momento de decir lo que piensa, por lo que no es de extrañar que siempre en las entrevistas diga lo que realmente siente en el momento y en esta ocasión, al saber que tenía las cámaras de ‘Chisme No Like’ frente a él, no fue lo contrario.

Sucede que, durante una pequeña entrevista, el conductor de televisión estuvo hablando de manera muy amena con el reportero que le realizaba diferentes preguntas, pero al darse cuenta que se trataba de una persona enviada por el programa anteriormente mencionado, este reaccionó de una manera inesperada por algunos.

¿Qué ocurrió durante la entrevista?

Luego de que Pedro Sola le otorgara una entrevista a un reportero, el conductor de ‘Ventaneando’ desconocía de qué programa se trataba, pero un poco después, la misma persona que le estaba realizando algunas preguntas sobre la homosexualidad, hasta que este le dice: “Para finalizar Pedrito, ¿me podría regalar un saludo para ‘Chisme No Like’ y felicitarnos por las altas audiencias?”.

A lo que Pedrito Sola respondió: “”¿Esto es para ‘Chisme No Like’? ¡Los odio! ¡Los odio! Felicitarlos jamás”, retirándose rápidamente del sitio donde se encontraba.

¿Qué dijo Javier Cerani al respecto?

De esta manera, al momento de mostrar el video de la entrevista en su programa, Daniel Cerani y Elisa Beristain, iniciaron diciendo: “Justamente le preguntaba Lalito sobre la homosexualidad, sobre si salió del closet o no, pero se pega contra la pared cuando se da cuenta de que el reportero era de Chisme No Like”.

Para luego de revelar lo comentado por el conductor de ‘Ventaneando’, estos indicaron que nunca han hablado mal de él, solo mencionado “Las metidas de pata” que este ha cometido.

“Nunca nos hemos metido con él para que vean que nuestra presencia como dice Thalía: ‘nos consta que nos odian, la envidia les corroe”, dijo Beristain.

“No te hicimos nada, solamente brillamos, te robamos las exclusivas, por guajacón de Pati Chapoy vienes a odiarnos”, finalizaron diciendo, realizando además una sesión improvisada al estilo de Bizarrap.