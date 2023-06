Luis de Alba reveló quién le vendía sustancias ílicitas a Paco Stanley

Luis de Alba conocido en el mundo del espectáculo por ser uno de los humoristas que ha sacado muchas risas en México. Recientemente ha realizado diversas entrevistas en programas de entretenimiento y entre algunos de los temas que trató en ‘Sale el Sol’, fue sobre la docuserie de la muerte de Paco Stanley. El comediante aprovechó la ocasión y reveló fuertes situaciones que se vivieron con Benito Castro.

Luis de Alba reveló que dio un show para narcotraficantes https://t.co/GvMhEnvPyM — Infobae México (@infobaemexico) June 7, 2023

El famoso intérprete de ‘El Pirruris’ contó algunas anécdotas de su amistad con Paco en donde asegura que presenció fuertes amenazas que llegó a recibir Stanley por parte de grupos armados.

También expresó la manera cómo Benito Castro expresó ni miedo que él le daba sustancias ilícitas a Paco.

“A él (A Benito) le dijeron ‘oye, ¿a ti Paco te vendía droga?’, y dijo ‘no, yo le vendía a él porque yo tambien usaba’”, recordó De Alba.

Docuserie de Paco Stanley

El primer capítulo de esta docuserie está denominado: “Nadie puede vivir sin entretenimiento”, es una frase que dijo Emilio Azcárraga Milmo durante un programa de televisión.

Allí se hace alusión a los días de gloria de Paco Stanley en la televisión. El capítulo muestra al personaje y reúne los capítulos del presentador en sus shows más exitosos como Pacatelas y Una tras otra.

“Es un testimonio impresionante. No lo he visto (el documental) pero él me lo ha platicado antes de los libros y esto, me platicó cuando la muerte, cuando lo interrogaron y lo que dijo él”, relató.

La serie revelará información nunca antes vista 😱https://t.co/3UYa1cet2K — Quién (@Quien) June 7, 2023

Anécdotas

Luis de Alba compartió también una anécdota en la que él fue testigo en una ocasión cuando Paco Stanley lo asaltaron en el parque México en su automóvil.

“Vi un Mercedes, él siempre usaba Mercedes y relojes de los picudos, de los rolex, y se para el Mercedes, llegan dos motocicletas por los lados, empiezan a amenazarlos, y el del coche baja el vidrio, les da su reloj y se fueron”, recordó Luis de Alba.