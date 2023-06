¿Sí había crisis? Cristiano Ronaldo habla abiertamente de los rumores de ruptura con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estuvieron en los focos de atención de la prensa rosa a finales de abril de este año. Alrededor de una de las parejas más famosas del mundo había rumores de ruptura. Medios internacionales llegaron a filtrar una pelea a gritos dentro de uno de sus aviones privados.

“La crisis entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez es real”, decía un reconocido periodista de España, en ese entonces.

“La testigo me escribe y me dice que ‘la crisis entre Cristiano y Georgina es totalmente real’. Ella tiene un contacto de alguien que trabaja con vuelos privados. Me dice que hace un mes tuvieron una movida monumental. Fue a grito pelado. Georgina subió al avión totalmente enfadada y no saludó a nadie, Cristiano sí fue educado”, detalló Abel Planelles, panelista de En todas las salsas que se transmite a través del canal digital MTMAD.

Tanto el futbolista como la influencer salieron al paso con declaraciones en las que negaron dichos rumores y tildaron de falsos los dichos por la prensa que sigue de cerca sus pasos.

Entonces, a mes y medio de este presunto altercado, el mismo Cristiano Ronaldo decidió hablar abiertamente de la supuesta crisis que estaba atravesando con su pareja, declarando todo su apoyo a Georgina Rodríguez.

“Mi familia está siempre conmigo, Gio está conmigo en todos mis proyectos y yo también la apoyo. Ella está haciendo su camino y la apoyo al 100%”, dijo Cristiano Ronaldo en una visita que hizo a Madrid.

“Va a estar siempre conmigo y yo con ella, los dos juntos somos mucho más fuertes”, añadió el portugués, según Mundo Deportivo.