Jaydy Michel se sincera sobre la situación que atraviesa Alejandro Sanz

Antes de que Alejandro Sanz volviera a retomar su gira por España, el cantante publicó un inquietante texto a través de su cuenta de Twitter, el cual hizo evidente la depresión que enfrenta, como resultado varios de sus colegas y amigos dedicaron algunos mensajes como muestras de apoyo.

Pese a que el intérprete de ‘Amiga mía’ suele ser reservado con ciertos aspectos de su vida, en esta ocasión decidió compartir con sus seguidores el momento difícil por el que atraviesa.

“Estoy trabajando para que se me pase, llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Jaydy Michel habla del estado emocional de Alejandro Sanz

Al respecto de los mensajes que ha recibido Sanz, su expareja, Jaydy Michel, se detuvo un momento para hablar sobre el estado del cantante, asegurando que no sabía de los detalles, pero que se mantienen en contacto.

“He estado en contacto con él y son cosas que yo creo que pueden suceder y me parece maravilloso que haya dado luz cuando él no suele abrirse en esos aspectos. Es valiente por su parte” dijo Jaydy.

Mucho se ha especulado sobre los motivos que detonaron la depresión de Alejandro Sanz, por lo cual Jaydy Michel solicitó respeto para tratar el tema, especialmente porque el intérprete no intenta generar morbo, al contrario planea ayudar a personas que atraviesan por lo mismo.

“Sobre todo respeto, porque ya empiezan las especulaciones y creo que justamente lo que él pide es lo contrario, entonces hay hacerlo” señaló la ex del cantante.