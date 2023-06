Yeri Mua revela pruebas de agresiones que recibió de su expareja

Yeri Mua y Naim Darrechi comenzaron su noviazgo de una forma apresurada, lo cual generó una serie de reacciones, mismas que se mantuvieron a lo largo de su relación, luego de que anunciaron el fin de esta, ambos comenzaron a exponer diversos momentos que vivieron.

También te puede interesar: Yeri Mua confiesa que iniciará un proceso de desintoxicación

Aunque parecía que la pareja había terminado en buenos términos, recientemente Yeri Mua habló sobre las agresiones que sufrió de parte de su ex, además de revelar que había quedado embarazada, pero que no estaba en sus planes continuar con el proceso.

Yeri Mua Yeri Mua y su novio Naim han causado polémica (Instagram)

Yeri Mua fue golpeada por Naim Darrechi

La influencer veracruzana se sinceró frente a sus seguidoras a través de una transmisión en vivo, en la cual detalló el momento en el que fue golpeada por su expareja, al parecer todo habría ocurrido por una discusión que rápidamente escaló en una agresión.

Yeri Mua compartió pruebas para hacer evidente el maltrato que sufrió, las imágenes mostraban parte de los moretones y rasguños que tuvo en su rostro y espalda. Asimismo, aclaró que interpondrá una demanda contra Naim Darrechi.

Finalmente, la joven confesó que decidió interrumpir su embarazo, ya que no deseaba tener un bebé de un hombre que había mostrado ser violento, especialmente porque siempre viviría con miedo.

“Yo si quiero ser mamá, si quiero, es mi sueño, si quiero tener una familia muy bonita, pero con un hombre que me respete, con un hombre que no me pegue, un hombre que si me quiera” dijo Yeri Mua entre lágrimas.