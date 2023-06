Cristo Fernández imprime sus raíces mexicanas en Ted Lasso y Transformers

Cristo Fernández jamás imaginó que el deporte que practicó desde niño como el futbol, fuera de vital importancia para conseguir el papel de Dani Rojas en la serie Ted Lasso que protagoniza el famoso comediante Jason Sudeikis, y que recientemente terminó en Apple Tv+.

El actor tapatío se encuentra en Guadalajara, Jalisco, y compartió con Publimetro un recuento de su carrera, “ha sido toda una experiencia y toda una odisea (risas) con Ted Lasso. Han sido cuatro años desde que empezamos, desde que pasé de las canchas de futbol a estudiar comunicación en la Univa (universidad en Guadalajara), donde me encantó la actuación y el cine; luego, me puse a ahorrar mi lana, luego la junté y me fui a estudiar mi maestría en actuación al Reino Unido, ya han sido bastantes años desde entonces pero con muchos aprendizajes”.

Cristo recordó como hace años andaba de “angelito”, es como se le nombra a los que dan apoyo voluntario durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

“Hace 10 años andaba de angelito ayudando con los invitados del festival de cine. Creo que es padre reflexionar sobre eso y sepan que se puede lograr todo, siempre y cuando sean disciplinados, trabajen duro y no caigan en el error que queremos que las oportunidades nos lleguen y más en este mundo que vivimos que es todo tan exprés, pero los sueños se trabajan”, dijo el actor.

Con la idea de combinar su trabajo entre las grandes producciones de Estados Unidos y el cine independiente en México, por eso ha creado su propia productora.

“Estamos aquí (Guadalajara) desarrollando mi casa productora Espectromx Films y me toca la fortuna de coincidir con grandes escritoras, productoras y directoras. Por ejemplo, ahora estamos con la cinta Sisters que se hizo en Guadalajara y Tapalpa. La idea es traer más cosas para filmar en Jalisco y México, como mis grandes héroes que son Guillermo del Toro y Eugenio Derbez”, añadió.

Con nominaciones, premios, invitado en los programas más importantes de entretenimiento en Estados Unidos, bromea que muchos al acercarse le hablan en inglés, “a veces la gente que no me ubica me habla en inglés, pero yo he vivido siempre en Guadalajara, soy tapatío (risas)”.

Wheel Jack en Transformers: El despertar de las bestias

Cristo Fernández participa en la cinta que se estrenó el pasado 8 de junio.

“Soy Wheel Jack, un autobot latino y le damos mucho toque mexicano con expresiones. Está perdido en Perú y ayuda a los autobots de Nueva York con la aventura y odisea para salvar el mundo; es la primera edición donde se ven los maxima y los autobots juntos. El director (Steven Caple Jr) tomó muchos riesgos en la música de Transformers”.

Ted Lasso

El actor mexicano participó en todas las temporadas, y compartió cuál fue la mayor aventura en este proyecto para la plataformas.

“El conocer gente muy talentosa, pero sobre todo con una gran calidad human. Ted Lasso nos brindó una oportunidad a la gente que no teníamos mucha experiencia y hemos crecido mucho”, señaló.

Entre sus próximos trabajos está la tercera temporada de Acapulco con Eugenio Derbez (Apple TV+) y la película Alexander and the terrible, horrible, no good, very bad day reimagination (Disney+).