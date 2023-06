Paco Stanley es un reconocido presentador de televisión que, lamentablemente el 7 de junio de 1999 fue asesinado mientras comía en un restaurante, pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado, el conductor sigue siendo recordado gracias a su paso por la Televisión en programas como: ‘Una tras otra’ y ‘Pácatelas’.

¿Quiénes son los hijos de Paco Stanley?

Francisco Stanley Solís

Paul Stanley es el único que se ha encargado, hasta el momento de dar a conocer, en diversas entrevistas la poca información que se sabe sobre Francisco, quien falleció a los 35 años de edad mientras estaba en su auto. “De su primer matrimonio, Paco Solís que falleció de un infarto en su carro, mi papá estaba haciendo Pácatelas en ese momento y fue el único día que faltó al programa”, dijo en conversación con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin.

Leslie y Francisco Stanley Pedroza

Tanto Leslie, como Francisco son hijos de Paco junto a Patricia Pedroza, a quien el conductor de televisión conoció mientras trabajaba como profesor de Historia y Literatura. Lo único que se sabe hasta el momento, es que Paco Jr. se desempeña como productor, aunque prefiere mantener su vida lejos de los reflectores.

Asimismo, Leslie también se encuentra alejada de la fama y del ojo público, tratando en lo posible de llevar una vida privada, así que, solo se conoce una fotografía de cuando era bebé mientras es cargada por su padre, aunque hay quienes afirman que no es ella.

Paul Stanley

Paul es el hijo de Paco Stanley junto a Mónica Durruti, una asistente que vivía a pocos metros de la oficina del conductor, y estaba enamorada de él. Cuando ella tenía 18 años, ambos mantuvieron un romance a escondidas ya que él aún estaba casado con Patricia Pedroza.

Debido a esta situación, Paul Stanley reveló en una entrevista con Yordi Rosado que durante un tiempo fue rechazado, ya que su existencia era un secreto para los hijos mayores de Paco.

“Mis medios hermanos no sabían que existía. Fue bien difícil. La verdad ese tipo de infancia fue una pe...o, porque yo quería hablar con mi jefe, sabía su celular. Recuerdo una navidad que le marco, me contesta y le dijo ‘Hola, papá’ y ¡madres! Me cuelga”, dijo.