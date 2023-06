Así opinaron los fanáticos tras retiro temporal de Tom Holland de la actuación

Tom Holland en The Crowded Room (Captura)

Después de finalizar las grabaciones de ‘The Crowded Room’, Tom Holland decide darse un tiempo de descanso. La noticia dejó impactados a sus fanáticos. Sin embargo, la decisión ya es un hecho y aunque no será para siempre, el actor expresó que se trata de un año sabático.

“Llegó un momento en el que pensé que necesitaba un descanso. Desaparecí, me fui a México por una semana y pasé un tiempo en la playa y me relajé, y ahora me estoy tomando un año sabático y eso es el resultado de lo difícil que fue este espectáculo”, dijo para el medio internacional Extra.

Al parecer el actor ha tenido un pasado con problemas de alcohol y por decisión personal prefiere descansar y evitar caer en ansiedad ya que es su última película también estuvo a cargo de la producción y el agotamiento mental puede apoderarse de él, por eso prefiere no recaer.

“Aunque no fui ajeno al aspecto más físico del género de acción, creo que el aspecto mental me golpeó y me llevó mucho tiempo recuperarme para volver a la realidad. Recuerdo tener un pequeño colapso en mi casa y pensar: ‘Voy a afeitarme la cabeza. Necesito afeitarme la cabeza porque necesito deshacerme de este personaje’. Fue diferente a todo lo que había experimentado antes”, señaló.

Opinión de los seguidores de su retiro

Como era de esperarse, la noticia sorprendió a los fans del actor de Spiderman y así se expresaron: “Lo lograste Andrés Navy, finalmente lo hiciste. Espantaste a Tom Holland del papel de Spiderman”, “De verdad te vamos a extrañar mi querido amigable vecino del Multiverso”, “Espero Holland siga siendo Spider-Man su trilogía no ha Sido la mejor pero quiero verlo más como Spider-Man y que su Spider-Man crezca como personaje”.

“Espero que regrese y se recupere pronto, es uno de mis actores favoritos y uno de mis spidy favorito, admiro su trabajo y lo talentoso que es, espero vi verlo a ver y si es necesario que descanse para que vuelva pronto”, agregaron algunos de los cibernautas.