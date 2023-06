Yeri Mua afirma que seguirá con su embarazo: “no sé si sea lo mejor, pero ya es un hecho”

Hace días, Naim Darrechi reveló en sus redes sociales que su exnovia, Yeri Mua, estaba embarazada de él, poco después la influencer reveló que no quería seguir con el embarazo pues su entonces novio se puso violento con ella.

Al parecer, el influencer español la habría golpeado y amenazado, e incluso llegó a sacarle un cuchillo, porque ella le dijo que no quería tener al bebé.

“En cuanto llegue a México, interpondré una denuncia y presentaré los vídeos y fotos que demuestran el maltrato ante un juez. Que sea él quien determine las acciones a tomar”, aseguró la veracruzana, añadiendo que no presentará más pruebas del abuso, pues planea usarlos en la corte.

Yeri Mua detalló que ella quería llevar su embarazo de manera privada, pero entonces Naim Darrechi decidió compartirlo, por lo que desde el momento en que dijo que no quería tenerlo, le llovieron las críticas.

La influencer Yeri Mua informó en su Live que tomó la decisión de interrumpir su embarazo. pic.twitter.com/xHsSkzQZqp — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 9, 2023

“Yo no quería que el bebé nazca, tengo muchas (cosas) en la cabeza. No puedo creer que la gente me siga culpando, tachando de asesina, a pesar de que Naim me golpeaba”, comentó Yeri Mua en una transmisión en vivo.

Y aseguró que: “sí voy a continuar con mi embarazo, no sé si sea la mejor decisión, no sé si sea lo correcto, pero voy a continuar, no sé si sea lo mejor, pero ya es un hecho”.

Imagínate ser el hijo de Yeri Mua y saber que tu mamá te quería abortar y no lo hizo solo porque sus seguidores no quisieron…

Ah, y tú papá está en Mozambique escondido de 26 países. pic.twitter.com/sH8EMS1ZKk — Robbe ❼ (@RobbeRangel) June 11, 2023

Además, Yeri Mua aseguró que como él no respetó su decisión de mantener en privado su embarazo, para poder pensar mejor sobre si debía abortar o no, no dejará que su hijo vea a Naim Darrechi como una figura paterna: “no te voy a dar el gusto de ser papá, jamás va a tener tu apellido”.