El pasado domingo 4 de junio dio inicio la primera edición de ‘La Casa de los Famosos México’ conducido por Galilea Montijo donde por durante 10 semanas, 14 participantes participarán en divertidos retos y dinámicas por un premio de cuatro millones de pesos.

Galilea Montijo es la conductora ‘La Casa de los Famosos México’. / Foto: Televisa

La primera semana transcurrió con normalidad y llegó la primera gala de nominación donde el público decidió que Marie Claire Harp fuera la primera eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’, sin embargo, los habitantes nuevamente serían 13 ya que al día siguiente un nuevo integrante llegaría a la casa.

La ‘Barby’ Juárez, llega a ‘La Casa de los Famosos’

Y durante la gala del lunes 12 de junio, se dio a conocer que la boxeadora mexicana Mariana ‘Barby’ Juárez sería la nueva habitante, “Vengo de pelear pero me siento muy bien, muy contenta y agradecida, es una experiencia porque es mi primer reality pero le voy a echar todas las ganas del mundo y no me hagan enojar pero venimos a divertirnos”, dijo a su entrada.

Debido a que en este reality show, las reglas van cambiando, se dio a conocer que la ‘Barby’ Juárez no podrá ser nominada durante esta semana y por si fuera poco, tampoco podrá nominar a nadie. Junto a esto, antes de su entrada, la boxeadora decidió cortar el suministro eléctrico del cuarto de lavado por 72 horas por lo que todos los habitantes tendrán que lavar su ropa a mano por tres días.

Conoce a todos los participantes de ‘La Casa de los Famosos México 2023′

Wendy Guevara

Paul Stanley

Raquel Bigorra

Emilio Osorio

Poncho de Nigris

Sofía Rivera Torres

Jorge Losa

Sergio Mayer

Mariana ‘Barby’ Juárez

Nicola Porcella

Apio Quijano

Ferka

Marie Claire Harp (primera eliminada)

Bárbara Torres