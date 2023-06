Lo que debes de saber sobre el código Verified Fan para las conciertos de Taylor Swift

La fiebre por conseguir un boleto de Taylor Swift cada vez es mayor, por lo que los fans deben tener cuidado y evitar las estafas, ya que aún no existe ningún tipo de código para asegurar el lugar a alguno de los conciertos.

Taylor Swift. Fuente: Instagram @taylorswift.

Respecto a este tema Ticketmaster ha dado un importante anuncio a través de redes sociales para que la gente evite ser estafada.

“Taylor Swift | The Eras Tour. No se han emitido códigos para acceder al inicio de venta de estos conciertos. Los fans seleccionados solo pueden unirse a la fila virtual cuando estén conectados a la Cuenta Ticketmaster con la que se registraron y utilizando el enlace de acceso proporcionado vía SMS. Evita ser estafado. No compres códigos”, se lee en el mensaje.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Taylor Swift | The Eras Tour. No se han emitido códigos para acceder al inicio de venta de estos conciertos. Los fans seleccionados solo pueden unirse a la fila virtual cuando estén conectados a la Cuenta Ticketmaster con la que se registraron y utilizando… — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) June 13, 2023

Hay que destacar que a diferencia de otros conciertos, para poder acceder a la venta de los shows de Taylor Swift se tuve que haber recibido un correo que confirme la insignia ‘Verified Fan’, esto previo a un registro que los fans hicieron.

Asimismo, es importante resaltar que no habrá venta de boletos en taquilla para el tour de Tay Tay.

Te puede interesar: Taylor Swift en México, filtran precios de los paquetes VIP

¿Qué pasa si recibiste el correo de Verified Fan de Taylor Swift?

Este lunes 12 de junio se mandaron los correos con las instrucciones especiales para que los seguidores de la cantante se unan a la fila virtual de la venta de boletos en las fechas indicadas.

“Gracias a tu registro mostrando interés en uno de los 3 conciertos anunciados originalmente, has sido seleccionado para participar en el inicio de venta de Taylor Swift The Eras Tour para la fecha recién añadida del domingo 27 de agosto. Recibirás un enlace para la venta a través de un mensaje de texto (SMS)”.

El siguiente paso para los fans, como bien lo reza el correo es es esperar el mensaje de texto SMS que llegará al teléfono móvil. Es importante resaltar que esto no asegura entradas para ver a Taylor Swift, ya que depende de la disponibilidad que haya. “Como recordatorio, este enlace no garantiza boletos, te da acceso a unirte a la fila virtual. Todos los boletos se venderán por orden de llegada”.

Taylor Swift anunció su gira por Latinoamérica. Instagram Taylor Swift

También es importante resaltar que la venta de boletos para Taylor Swift en CDMX priorizará a los residentes de México y a quienes hayan recibido este correo con las instrucciones. Mientras que la sala de espera para la venta de boletos se abrirá media hora antes del inicio.

¿Qué hacer si me llegó el correo de lista de espera’?

Otros fanáticos recibieron un correo donde se les informó que “están en lista de espera para conseguir el ‘Verified Fan’”.

“Ahora estás en la lista de espera para el concierto que seleccionaste para Taylor Swift The Eras Tour. No habrá suficientes boletos para todos los que se registraron, por lo que un número limitado de registrados en Verified Fan recibieron acceso a la venta con prioridad para aquellos que residen en México) y otros fueron colocados en lista de espera”.

El correo explica que “si existe disponibilidad de boletos” se enviará un mensaje a las personas en la lista de espera para que se unan a la venta de ‘Verified Fan’.

Taylor Swift (Instagram)

¿Cuándo es la venta de boletos para Taylor Swift en México?

Estas son las fechas que se abrirán en la plataforma de Ticketmaster para la compra de los boletos de Taylor Swift en México:

El 13 de junio para el concierto del jueves 24 de agosto

El 14 de junio para la presentación del viernes 25 de agosto

El 15 de junio para el evento del sábado 26 de agosto

El 16 de junio (nueva fecha) para el concierto del domingo 27 de agosto.